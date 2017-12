Los monstruos edilicios que crecen en la costa esteña

Es tiempo de tierra fértil en Punta del Este para que broten gigantescos edificios de viviendas. La Junta Departamental dio el visto bueno en junio de este año a una nueva etapa de construcción de majestuosas torres sobre la privilegiada costa esteña, lo que fue ratificado esta semana con la aprobación de más proyectos. Aquí están algunas de las edificaciones más ambiciosas que se harán espacio en medio del glamour del balneario.

La rambla Claudio Williman de la playa Mansa es una de las zonas elegidas para albergar los flamantes complejos exclusivos. En la parada 18, por ejemplo, una inversión de 80 millones de dólares le da vida a Venetian Luxury Residence, una torre que tendrá 27 pisos y 90 metros de altura. El lujoso edificio contará con 144 apartamentos desde 160m2, además de tres penthouses dúplex de doble altura. La obra ya está en marcha y en los próximos días se dará inicio a las excavaciones. El lanzamiento del proyecto será el próximo 3 de enero y se espera que el edificio esté listo para ser habitado a comienzos de 2021.

Daniel Weiss, de la empresa Weiss Mora Weiss que está a cargo del proyecto, agrega que el principal diferencial de Venetian Luxury Residence radica en el diseño de los balcones, un espacio doméstico muy valorado por el público que elige esta zona. "Hay un novedoso juego de balcones en tamaños y formas; todos ellos con vista a la playa Mansa de Punta del Este", destaca.

Sobre la parada 8 de la misma rambla, este mes comenzarán las obras de Paramount Tower de la empresa Zulamian. El predio donde funcionaba la vieja sede de la OSE verá crecer una moderna smart tower de 20 pisos. Daniel Zulamian, líder de la empresa, destaca que el punto donde se llevará a cabo la obra es "la esquina mejor ubicada de la Playa Mansa". La torre inteligente contará con domótica, es decir que les dará la posibilidad a los propietarios de los apartamentos de controlar luces, calefón, aire acondicionado, etc., desde el teléfono. A su vez habrá cargadores para autos eléctricos entre otros servicios de vanguardia. Se estima que la ocupación se dé a fines de 2020.

El grupo Fendi también dio inicio a una llamativa construcción sobre la rambla Williman, en la parada 17. El proyecto Fendi Chateau Residences incluye cuatro torres que abarcan unos 25.000m2, que tendrán por delante una piscina paralela a la rambla al estilo infinity pool de 170 metros de largo. Para poder llevar adelante este proyecto, la empresa debió comprar a la Intendencia un tramo de la calle Manuel Gutiérrez Varona, que desemboca en la rambla, por más de un millón de dólares.

La avenida Roosevelt, la más transitada de Punta del Este, también renovará su galería de edificios. Zulamian comenzó en septiembre de 2017 la construcción de Place Lafayette Torre II sobre la esquina de Av. Pedragosa Sierra. Estará al lado de su gemela, la Torre I, que abrió sus puertas la temporada pasada. Los edificios están unidos en la planta baja por un paseo comercial conformado por un cinturón de locales de marcas exclusivas. Se estima que la nueva torre tenga terminadas sus obras para mediados de 2019.

El grupo Weiss Mora Weiss también cuenta con sus nuevas apuestas sobre la Av. Roosevelt. Actualmente está en obra la torre Ocean Drive Country de 21 pisos en la esquina de la Av. Litman, y para el verano de 2019 está previsto lanzar el proyecto de dos torres de 25 pisos denominadas Ocean Drive 3 y 4 sobre el fraccionamiento "Lobos de Punta del Este", en Av. Roosevelt y la rambla.

Pero no todas las novedades edilicias están próximas a la península. Solanas da batalla como opción competitiva, y para eso el verano pasado estrenó su atracción más sorprendente: la primera laguna artificial de agua cristalina del Uruguay, Solanas Crystal Lagoons. El próximo paso es la construcción de Crystal View, seis torres de cuatro pisos con vista al espejo de agua turquesa que imita el color del agua del Caribe.

"Lo sustancial del proyecto es que además de ser torres con apartamentos grandes, todos ellos miran a la Crystal Lagoon. De esta forma traemos un pedacito del Caribe a Punta del Este", enfatiza Alejandro Saban, gerente de ventas del Grupo Solanas. Añade que si bien el proyecto empieza a edificarse en marzo de 2018, ya hay un 20% de unidades vendidas a modo de preventa. En noviembre de 2020 se entregarán los primeros 30 departamentos.

Pasando el puente de La Barra, comenzó la construcción de Lakes and views, un nuevo barrio privado con casas que van desde los 120 a los 1000 m2. Las residencias se están construyendo frente a lagos interconectados por canales.

Vista al mar.

La vista al mar es una de las principales exigencias de quienes buscan una lujosa residencia en Punta del Este. La Venetian Luxury Residence (arriba) y la Paramount Tower (izquierda) están ubicadas en la rambla de la playa Mansa y ofrecen una privilegiada visión de la costa. El proyecto Crystal View (abajo), en tanto, tendrá todos sus apartamentos frente a la nueva laguna artificial de agua turquesa de Solanas. El nuevo barrio privado Lakes and views (derecha) propone observar la puesta de Sol sobre el lago desde el hogar.

Dos torres de 100 millones de dólares

La Junta Departamental de Maldonado dio el visto bueno a las solicitudes remitidas por la administración municipal para conceder algunos permisos de construcción en altura. Entre las anuencias concedidas se encuentran las torres Le Parc III y Le Parc IV en el fraccionamiento Lobos, sobre la rambla Lorenzo Batlle Pacheco de Punta del Este.

En la misma cuadra de la rambla, se levantan las torres Le Parc I y Le Parc II, las que le dan el nombre a las nuevas a construir en Punta del Este. También están las torres Trump y Tiburón III, la primera de ellas aún en construcción. La propuesta corre por cuenta del desarrollista Moisés Khafif, titular del grupo Raghsa, una de las principales empresas desarrollistas de Argentina.

La superficie total a construir es de 30.373 metros cuadrados, lo que asegura una inversión superior a los setenta millones de dólares y al menos 120 mil jornales directos de mano de obra contratada para su construcción.

La torre Le Parc III contará con 26 pisos y una altura de 78 metros. Demandará una inversión similar y la misma generación de puestos de trabajo. Ambas torres se levantarán en los dos predios frente a la rambla Lorenzo Batlle Pacheco en la intersección con Avenida del Mar. La torre Le Parc IV será de 27.537 metros cuadrados lo que generará una inversión un poco inferior a la otra.

El edificio vip que sorteó los reclamos

El proyecto del edificio The Colette logró sortear los reclamos presentados por usuarios de tiempos compartidos del extinguido hotel Las Dunas, que funcionaba en el predio donde tendrá lugar la construcción residencial.

Tras la demolición de Las Dunas a mediados de este año, las personas que habían adquirido tiempos compartidos en el lugar se presentaron ante la Intendencia, pero sus planteos fueron desestimados.

The Colette es el edificio que lleva la firma de Federico Álvarez Castillo, el exitoso diseñador de modas argentino, creador de marcas como Paula Cahen D´Anvers y Etiqueta Negra, que recientemente incursionó en el negocio de los desarrollos inmobiliarios de alta gama. The Colette tendrá lugar en una zona privilegiada de Manantiales y estará listo en aproximadamente dos años y medio.

"Me fui dando cuenta que me habían dado la oportunidad de participar en un proyecto ícono diferente a todos. Único por su ubicación privilegiada y por el formato alargado de su tierra, imaginé departamentos inigualables, todos mirando hacia el mar", cuenta Álvarez en el sitio web de The Colette.