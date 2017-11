Michelle Suárez: PCU espera por la Justicia

“Tuvimos una primera reunión con la compañera y analizamos cada uno de los casos que aparecieron en el programa de televisión y ella fue dando sus explicaciones y argumentos, rebatiendo lo que allí se anuncia y lo hizo de manera convincente”, señaló a El País el secretario general del Partido Comunista Juan Castillo.



El programa Santo y Seña de Monte Carlo Televisión, emitió un informe en el que se presentaron varias denuncias de presuntas faltas al ejercicio de su profesión de abogada por parte de Suárez. Según informó El Observador, una de ellas se encuentra en la órbita de la Justicia Penal y de la Suprema Corte.



“A nosotros nos dio su testimonio real, en contrapartida de las denuncias presentadas en un programa de televisión. Nosotros no somos la Justicia, quien va a tener que dirimir el caso es la Justicia. No va ser el Partido Comunista el que dirima, sino la Justicia”, señaló Castillo.



El secretario general del sector aclaró que no se le dará la razón a una u otra parte, ya que se tratan de temas “delicados” que involucran la tenencia de niños. “No vamos a salir a decir que defendemos íntegramente, no somos la Justicia, acotó.