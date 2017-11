Hogar a la medida del sueño de la casa propia

"La casa nos encontró”, cuenta Valeria sonriendo. Su esposo, Jonathan, asiente con complicidad. Es que sin proponérselo, en mayo del año pasado se encontraron con un video promocional en redes sociales que mostraba el proyecto inmobiliario que se convertirá en su nuevo hogar: Town Park.



Se trata de un complejo de cinco torres situado en el Prado en el que vivirán 287 familias. El desarrollo, a cargo de la firma Grupo Ivory, se enmarca en la ley de promoción de Vivienda de Interés Social (VIS).



El sello distintivo del proyecto es el contacto permanente con la naturaleza: se luce con un inmenso jardín de 22.000 metros cuadrados (lo que equivale a dos estadios de fútbol), y más de 20 especies arbóreas que se pueden contemplar no solo desde el exterior sino también desde los interiores de los apartamentos y el lobby de cada torre, creando así un entorno ajeno a los ruidos de la ciudad, seguro e integrado.



Esta fórmula enamoró a Valeria (33, psicóloga) y Jonathan (35, árbitro de fútbol). “El contacto con la naturaleza, el que sea un lugar bien iluminado es algo único que nos brindaba este proyecto”, valora Jonathan respecto a una de las razones para elegir Town Park. Explica además que buscaban un sitio “tranquilo” para vivir, tal como el lugar donde se crió de niño. Town Park le garantiza eso, sentencia.



Para Valeria, la conservación del espacio verde y de la casona de la Quinta da Silva, caracterizada por su arquitectura clásica y un valor histórico que la han convertido en patrimonio de la ciudad, son un diferencial.



Si de historias se trata, la del sueño de Valeria y Jonathan por tener su casa evoca la experiencia que vivieron sus padres.



“Me puse a pensar en lo importante de tener nuestra casa también un poco viendo las historias de nuestros padres y lo vemos como un tremendo logro para nosotros, como algo súper lindo porque de hecho a ellos les llevó muchísimos años concretar eso”, recuerda Valeria.



Hoy cada avance de las obras, cada nuevo detalle que suma la casa lo comparten a través de fotos y videos con sus padres, familiares y amigos.



“Tenemos el total apoyo y alegría de ellos en todo este proyecto. Están ahí, siempre presentes... Los dos somos de “afuera”, por así decir. Yo soy argentina, de Concordia, y él es de Tranqueras (Rivera), por lo que nuestras familias están a 500 kilómetros, para un lado y para el otro. Tenemos tanto entusiasmo que cuando ellos vienen les decimos ‘vamos a dar una vuelta a ver cómo sigue todo’”, confía Valeria.



Apuesta a futuro

​Hace un año y medio atrás, cuando se decidieron a invertir en Town Park, la obra no había comenzado —“no había nada, solo la casona, que desde el principio nos encantó”, relató Jonathan—. Su decisión se basó en la “confianza total” que les generó el proyecto, señala Valeria.



“El hecho de conocer al equipo de la empresa, estar en contacto constantemente, pero más que nada la confianza que nos brindaron desde el principio es algo que uno es capaz de palpar en las personas y que te lleva a confiar en ellas”, argumenta Jonathan.



Jonathan y Valeria se casaron en enero pasado y apostaron a este emprendimiento hace algo más de un año. Con el avance de las obras ya imagina su futuro en el complejo. Ambos coinciden en que el esfuerzo realizado y la apuesta a esta oportunidad de negocio han valido la pena.

Valeria nació en Concordia (Argentina), tiene 33 años y es psicóloga. Jonathan es de Tranqueras (Rivera), tiene 35 años y se desempeña como árbitro de fútbol.



El proyecto calzó con los requisitos del joven matrimonio a la hora de buscar casa, no solo por las características edilicias sino también en materia de precio y financiamiento.



“Nosotros no teníamos el dinero como para decir ‘que se construya ya’. No, al revés, a nosotros nos servía el proyecto porque al ser a largo plazo nos permitía ir aportando poco a poco”, detalla Jonathan.



Concretar el sueño de la casa propia no ha estado exento de algunos sacrificios. Valeria y Jonathan se casaron en enero pero no tuvieron Luna de miel para así priorizar la inversión en su nuevo hogar. “Hemos dejado viajes de lado para volcar todo al apartamento”, admite Valeria. “Pero lejos de castigarnos a nosotros mismos por eso, estamos disfrutando el hecho de poder tener nuestra casa”, completa Jonathan.



Ese esfuerzo los anima a visitar la obra frecuentemente y estar pendientes de las novedades de la obra, coincidieron. Cada nuevo avance los anima a imaginarse ya instalados allí.



En esa perspectiva de futuro, piensan en el disfrute que el lugar les dará a sus hijos, en un entorno tranquilo —“como muy pocos lugares de Montevideo lo permiten”, define Jonathan—, natural, amigable y seguro.



Por ejemplo, el proyecto está interconectado a través de senderos libres del tránsito de vehículos. “Saber que en la parte del parque donde los niños tienen los juegos no van a circular vehículos te da tranquilidad”, subraya Jonathan.



Los servicios también son una fortaleza de Town Park. Contará con un minimercado y una cafetería, una cancha polideportiva y un área con nueve parrilleros compartidos. En tanto, el garaje, de dos pisos, conectará directamente con las cinco torres de apartamentos.



Cuando miran hacia atrás y evalúan el proceso, Valeria y Jonathan concuerdan en que todo el esfuerzo realizado ha valido la pena. También, en que ya han visto superadas sus expectativas “con creces”. “No me imaginaba que iba a ser tan lindo, por ejemplo la loza, el baño, la grifería, los ventanales, las calidades”, destaca Jonathan.



El matrimonio ya inició la cuenta regresiva para mudarse a su nuevo hogar. El proyecto, que se desarrolla en varías etapas y que se estima que culmine en dos años, ya está entregando la primer torre de apartamentos. Y al igual que Valeria y Jonathan, más de 240 familias ya eligieron Town Park.



