Gobierno garantiza que no usará el fracking para extraer petróleo

El presidente Tabaré Vázquez reunió a los periodistas cuando cerró la Conferencia Mundial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y les adelantó que en pocas horas se publicaría una noticia muy importante para el Uruguay. Los medios esperaban en la mañana del viernes la confirmación de la firma del acuerdo entre el Estado y la empresa finlandesa UPM, tal como lo había adelantado el mandatario una semana atrás.

Sin embargo el jefe de Estado aclaró que para la planta de celulosa se deberá esperar unos días más, y minutos después la página web del gobierno informó sobre otro megaproyecto: la confirmación de que se había encontrado hidrocarburos en el territorio nacional.

Ahora resta saber si es viable explotar esos yacimientos, y concretar por primera vez en la historia la extracción de petróleo de origen uruguayo.

El hallazgo se produjo en el pozo Cerro Padilla X-1 ubicado al noreste de Paysandú. "El análisis de perfilaje mostró dos metros de arena con saturación de petróleo a una profundidad de 973 metros", explicó el comunicado publicado por la web de Presidencia.

Ancap firmó en febrero de 2012 bajo la presidencia de Raúl Sendic los dos primeros contratos de exploración y explotación on shore con la firma Schuepbach Energy Uruguay SRL, filial de Schuepbach Energy LLC, en el marco de la iniciativa de actividades exploratorias sobre la tierra.

Garantías.

El hallazgo no está exento de polémicas. Varias organizaciones sociales y movimientos de defensa del medio ambiente están en alerta para evitar y denunciar posibles prácticas de explotación petrolera mediante fracking

Esta técnica de explotación implica inyectar agua a niveles altos de potencia, con el fin de romper la roca para extraer sus minerales; en este caso hidrocarburos.

Sin embargo el fracking es cuestionado por su alto nivel de contaminación, ya que el agua con restos de crudo y otros minerales pesados puede esparcirse por las capas inferiores de la tierra y contaminar el agua en su interior.

Pero la ministra de Medio Ambiente, Eneida De león, dijo ayer en la noche a El País que, de llevarse a cabo, la extracción no se realizará con fracking.

"Nuestra función en el ministerio es mirar de cerca todo lo que está pasando para que no haya afectaciones al ambiente. Ya la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) tomó conocimiento y viajará (a Paysandú) el martes cuando comiencen algunos trabajos para ver cómo extraen el hidrocarburo", dijo la ministra.

De León aseguró que los trabajos seguirán adelante si son beneficiosos para el país.

"El fracking no está planteado. Eso no va a ocurrir", dijo y agregó que está a estudio del Parlamento un proyecto de ley para suspender esta actividad en todo el país durante cuatro años. "Se hace por ese plazo porque nadie sabe cómo evolucionan estas tecnologías. Por ahora, de la forma en que se hace (el fracking) no es aceptable", enfatizó la ministra.

A su vez su colega de Industria, Carolina Cosse, aclaró que recién se está en la etapa de estudio del hallazgo. "Es un tema muy importante para el país, tenemos que ser prudentes y no marearnos. Hay que seguir trabajando y hay muchos análisis más que hacer", dijo.

La agenda.

Más allá del hecho puntual sobre el descubrimiento de petróleo, la salida del presidente Vázquez el viernes en la mañana está mostrando un cambio en la actitud de su gobierno: el líder frenteamplista ha adoptado una postura más agresiva en cuanto a salir a dominar la agenda pública.

Si bien el tema del petróleo recién comienza, desde el Poder Ejecutivo explicaron a El País que también se confirmará la instalación de la segunda planta de UPM —convirtiéndose en el proyecto más grande en la historia del país— y también el proyecto de la planta regasificadora.

En el gobierno entienden que estos temas darán un fuerte impulso al Frente Amplio de cara a la próxima elección nacional. Con el cambio de actitud, Vázquez busca posicionarse ante las críticas de la oposición que atacaron al gobierno acusándolo de no tener agenda.

Para el primer mandatario este tema es casi una suerte de "revancha".

El año pasado el presidente Vázquez reunió a todos los expresidentes desde 1985 a la fecha —en ese momento aún vivía Jorge Batlle— para trabajar en una ley de hidrocarburos.

El trabajo se originó ante la "altísima" posibilidad de encontrar petróleo en la plataforma marítima. Sin embargo esto no prosperó tras los estudios de perforación.

Una ley para no tener problemas.

La presión de los grupos ambientalistas surtió efecto y ahora el gobierno se dispone a prohibir transitoriamente la extracción de hidrocarburos por el método de fracking. Un proyecto de ley enviado al Parlamento crea la Comisión Nacional de Evaluación Científica y Técnica que estudiará las implicancias que podría tener el uso de la técnica. La comisión contará con la potestad de requerir estudios de campo y laboratorio, informes y análisis así como recabar la opinión de especialistas.

El gobierno argumentó que el conocimiento de la técnica es "parcial" y "atomizado" por lo que se requiere un estudio más profundo. Hay posibilidades que Uruguay cuente con hidrocarburos no convencionales en los departamentos de Paysandú, Rivera, Artigas, Salto y Tacuarembó. Varios estados de Estados Unidos, entre ellos Nueva York, y países como Francia han prohibido el fracking.

"Esto es una discusión por el agua o el petróleo".

Para los ambientalistas los riesgos de contaminación son muy altos.

Raúl Viñas es un ambientalista que ha estado siguiendo de cerca las exploraciones petroleras en el país. Su objetivo es evitar que la técnica del fracking se aplique. Para eso está la ley que el Ejecutivo envió al parlamento.

Sin embargo ayer en conversación con El País dijo que no tienen ninguna duda que para poder extraer el petróleo que se descubrió y fue anunciado ayer por el gobierno: "la única técnica posible es a través del fracking", explicó Viñas.

"En definitiva esto se va a convertir en una discusión por qué se prioriza en Uruguay. Si el petróleo o el agua", declaró el manifestante ambiental que recordó que el hallazgo se trata de hidrocarburo no convencional.

Esto quiere decir que no se trata de petróleo en estado líquido que se pueda extraer con las tradicionales máquinas perforadoras. El objeto descubierto son rocas porosas con indicios de contener crudo en su interior. El lugar donde se encuentran los yacimientos de hidrocarburos anunciados es en medio del Acuífero Guaraní. Este es el reservorio natural subterráneo de agua dulce que abarca Uruguay, Argentina, Brasil, y Paraguay.

"A su vez tampoco estamos hablando de una masa muy grande de petróleo. Es una franja de unos dos metros, según la información que transcurrió", dijo Viñas.

Para el ambientalista los riesgos de contaminación son muy altos para el posible beneficio económico que se puede extraer. "Este es un tema muy delicado y por el que se debe informar muy bien. Esto, en definitiva, es una discusión por el agua o el petrolero", agregó y dijo que estarán "muy atentos" de lo que ocurra con el emprendimiento.

El País intentó comunicarse con la empresa encargada de la exploración, pero desde la firma trasmitieron que por el momento no harán declaraciones.

Voceros de la empresa comentaron que comparten la información publicada por Presidencia.