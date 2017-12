Femicidio en un pub de Dolores: fue a buscar a la mujer, la sacó a la fuerza y le disparó

La comunidad de Dolores amaneció consternada por un crimen en un pub céntrico de la ciudad.



Un hombre de 62 años mató de un disparo a una joven de 32 años con quien mantendría una relación extramatrimonial.



La fiscal Adriana Sampayo, que trabaja en el caso, informó a El País que a esta hora se desarrolla “una intensa investigación que le permita establecer la audiencia de formalización del proceso para horas de la tarde”.



El hecho se registró sobre las 4 de la madrugada en el local Luna Pub de Artigas y Gadea.



La joven estaba con un grupo de amigos, cuando fue sorprendida por el hombre que vive en Mercedes pero viajaba periódicamente para encontrarse con ella.



Ingresó en su vehículo al estacionamiento privado del local y la sacó a la fuerza a punta de revólver, ante la mirada de algún testigo que ya fue citado por la fiscal.



La información extraoficial da cuenta de que cerca de la puerta le exigió que le mostrara el celular y cuando la joven bajó la cabeza, el individuo de iniciales M.M le disparó con su arma calibre 38 en la frente.



La víctima era madre de una adolescente de 14 años y una niña de 7.



Descontrolado totalmente, el homicida ingresó nuevamente al pub y comenzó a efectuar varios disparos. Pocos segundos después llegó la Policía, lo redujo y quedó detenido a disposición judicial.



Recientemente el Parlamento sancionó el proyecto de Ley, que modificó los artículos 311 y 312 del Código Penal, en los que se introdujo el femicidio como figura especialmente agravada de homicidio a una mujer por su condición de género, con penas de hasta 30 años de cárcel.

Violencia doméstica

Para tener en cuenta.

Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.



Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.



• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.



• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.



• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.



• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.



• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.



• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo



• Cambiar las rutinas si te persiguen.



• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.