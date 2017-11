Denuncian irregularidades en alimentos para celíacos

En Uruguay una de cada cien personas es celíaca y si bien encontrar alimentos sin gluten ya no implica una dificultad, sí lo es corroborar que realmente cumplan con todos los requisitos y habilitaciones para ser consumidos.

Esta situación puso en alerta a la industria de alimentos que constató empresas irregulares que con el afán de incrementar ventas elaboran alimentos que salen al mercado sin la debida habilitación de Bromatología de la Intendencia de Montevideo o del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Representantes de más de diez empresas que elaboran productos sin gluten y miembros de la Asociación Celíaca del Uruguay (Acelu) se reunieron con la diputada del Partido Colorado Valentina Rapela, y denunciaron esta irregularidad. Cuestionan además los costos, las demoras en el registro de los productos y los impuestos, escenario que consideran "encarece la actividad en general".

Lilia Brisanoff, gerente de una empresa de alimentos aptos para celíacos, aseguró que muchas empresas no sólo no cumplen con los requisitos del MSP sino que no atienden posibles focos de contaminación cruzada. La empresaria reclamó que "las exigencias son sumamente costosas y no competitivas". Por lo general, estas empresas deben contar con un químico farmacéutico a cargo y desarrollar la trazabilidad de los productos.

Brisanoff reclamó un protocolo igual para todas las empresas, ya que "por elaborar productos para celíacos no se debería pagar el doble". Plantea que la mala utilización de recursos y las demoras en la producción, llevan al encarecimiento de los productos.

Por su parte, Rapela indicó que "no se mantiene la discrecionalidad por parte de Bromatología y del MSP". Aclaró que "no hay reglas claras" y que "no se mantiene la misma vara" para uno y otro emprendimiento. Por otro lado, denunció demoras en las habilitaciones (pueden demorar hasta dos años) que implican "un costo de maquinaria e infraestructura" que se traslada al cliente.

Propuesta.

Los empresarios proponen crear un Registro Único Nacional de Alimentos. Hoy las empresas pagan 5 UR ($ 5.070) para registrar el alimento, más los timbres profesionales que se abonan en cada intendencia (menos en Maldonado). Según los empresarios, este valor "se vuelca 100% al costo final, teniendo que pagar cifras astronómicas". Consideran que esto afecta la calidad de vida de los celíacos "condenándolos a pagar precios absurdos o a privarse de seguir una dieta sin gluten que es lo único que pueden hacer para cuidar su salud".