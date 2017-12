Corte evalúa si Vázquez violó la Constitución

Seguramente el presidente Tabaré Vázquez no imaginó que su arenga electoral para 2019 en un comité de base frenteamplista sería grabada y subida a las redes, pero lo cierto es que ese episodio generó una polémica de proporciones que llegó al Parlamento y que se instalará en los despachos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia.

Vázquez encendió la polémica cuando afirmó en un comité de base del Frente Amplio que está "seguro, completamente seguro" que el último domingo de octubre de 2019 podrá decir "festejen, uruguayos, festejen". Vázquez había concurrido el fin de semana a un casamiento cerca del local frenteamplista y como se enteró que había una reunión allí, acudió, tomó el micrófono y les dirigió unas palabras a los presentes. Todo figura en un video tomado con un teléfono celular que un asistente registró y subió a su Facebook.

Esa arenga hizo que en la sesión que ayer tuvo el Senado se planteara el tema. El principal dirigente de la oposición, Luis Lacalle Pou, señaló que en la acción existe una "zona gris" y que el presidente debería "cuidarse un poco más".

Entre los propios constitucionalistas están divididas las opiniones sobre si ese discurso viola o no el numeral 5 del artículo 77 de la Constitución.

"A cualquier hijo de vecino se le exige cumplir la Constitución a rajatabla. Desde mi punto de vista debido a esa zona gris que existe, el presidente de la República debería cuidarse un poco más porque todos sabemos que sobre el fin del año que viene vamos a empezar la campaña electoral, que va a haber una competencia y el gobierno es de todos los uruguayos", dijo Lacalle Pou.

Desde la bancada del Frente Amplio se relativizó el planteo y el tema en sí, dado que se considera que no se violó el artículo 77 del numeral 5 de la Constitución porque ninguno de los elementos que allí se prevén fueron transgredidos.

"El presidente de la República pasaba por un comité de base que estaba festejando fin de año en la vereda y lo lógico es que el presidente de todos hubiera pasado fuera del color (partido) que fuera", le respondió a Lacalle Pou la senadora Mónica Xavier (FA).

Juicio.

Pese a esta postura, desde el Partido Colorado también se dejó ver el malestar con esa actitud. El diputado Tabaré Viera adelantó a El País que en estas horas habrá un pronunciamiento del Comité Ejecutivo Nacional colorado cuestionando la situación. Más allá de eso, Viera consideró "un abuso del presidente" concurrir a un comité de base partidario. "Para mí es claro que hay una violación del artículo 77 de la Constitución", dijo.

Los asesores del legislador estudian con él cuáles son las consecuencias políticas que esto podría tener. Por ejemplo, plantearse un juicio político (art. 95 de la Constitución), aunque a la altura del año es más que difícil que esa idea prospere.

Para Viera, es claro el artículo 239 de la Constitución cuando dice que corresponde a la Suprema Corte juzgar una posible violación de la Constitución. "No me cabe duda que lo que hizo (Vázquez) es un desatino, una barbaridad, inconveniente por quien debe ser el presidente de todos los uruguayos y no de un partido", afirmó.

A su vez, el diputado del Partido Nacional, Pablo Iturralde, reclamó que la Corte Electoral sea la que se expida sobre la visita de Vázquez al comité de base del Frente Amplio.

