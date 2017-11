Cincuentones: cambios a ley solo si pide Vázquez

Para el Movimiento de Participación Popular (MPP), el único proyecto de ley de "cincuentones" válido es el que remitió el Poder Ejecutivo al Parlamento "salvo que el propio gobierno solicite que no sea votado". Los comunistas rechazan cambios que signifiquen "recortes" en la iniciativa firmada por el presidente Tabaré Vázquez.

La discusión comenzó el viernes 10 de este mes, cuando el Ministerio de Economía es-timó en el entorno de los US$ 3.700 millones el costo de la solución para los llamados cincuentones. Tal como informara El País, el subsecretario Pablo Ferreri presentó como alternativa reconocer los aportes previos a 1996, fecha de creación del sistema mixto que instauró las AFAP. Se estima el costo total de este cambio en US$ 1.200 millones, es decir US$ 2.500 millones menos que el proyecto de ley a estudio.

A partir de las diferencias en el cálculo efectuado en una primera instancia por el Banco de Previsión Social (BPS), en la bancada oficialista se preguntan si había un solo proyecto de ley o dos diferentes. En la última reunión, tanto el MPP como el Partido Comunista marcaron su posición de que "el único proyecto vigente" es el que fue remitido por Vázquez al Parlamento.

Fuentes del MPP dijeron a El País que la única forma de no aprobar esta iniciativa, es en caso que lo solicite el propio Poder Ejecutivo. Una posición similar tiene el Partido Comunista, que no está dispuesto a votar recortes al proyecto original del gobierno.

El diputado comunista Gerardo Núñez dijo a El País que para su sector "hay un solo proyecto que presentó el Poder Ejecutivo y sobre eso vamos a trabajar para que se vote antes de fin de año". Aunque señaló que "hay disposición para hacer cambios", estos solo se aceptarán "si no se alteran los aspectos de fondo".

"Si se cambia para mejorar o para ser más preciso en algunos términos está bien, pero si las propuestas que se plantean son para recortar la población objetiva del proyecto, no estamos de acuerdo", aseguró Núñez.

Por su parte, el Partido Socialista y la Lista 711 mantienen una posición contraria a los cambios. "Nosotros no vamos a hacer ningún planteo para cambiar el proyecto, porque empezar a manosear esto es dilatar el asunto. Queremos que se respete el acuerdo de votar el 5 de diciembre y el planteo del presidente Vázquez en relación al proyecto de ley", indicó a El País el diputado Felipe Carballo (Lista 711).

En tanto, la Liga Federal que encabeza el diputado Darío Pérez se inclina en principio por votar la iniciativa original del Ejecutivo, dijo a El País el delegado del sector en la Mesa Política José Antonio Maldonado.

Cambios.

El Frente Líber Seregni pretende que el proyecto de ley de cincuentones sufra modificaciones, en atención al temor existente de la pérdida del grado inversor, de acuerdo a una nota remitida por la calificadora Moodys al Ministerio de Economía.

El diputado de Asamblea Uruguay Alfredo Asti dijo a El Observador que pidió una reunión al presidente Vázquez para plantear el tema. El prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, dijo ayer en rueda de prensa que "los legisladores son los que tienen la palabra para determinar los componentes de la ley de cincuentones". "Como saben, cada vez que se remite un proyecto al Parlamento se hace un estudio serio", señaló Roballo respecto de la iniciativa de Vázquez.