Apoyando a Lacalle Pou, Enciso lanza su grupo en Montevideo

Se puede hacer política de un modo no convencional? Eso es lo que quiere, al menos, el intendente de Florida Carlos Enciso, quien el lunes 27 desembarcará oficialmente en Montevideo con el movimiento Dale, donde, según asegura, habrá "más indios que caciques", o más militantes que dirigentes.

La campaña de lanzamiento a nivel nacional está pensada en conjunto con jóvenes, viejos dirigentes de todos los partidos políticos y distintos actores de la sociedad. El despliegue del movimiento Dale cuenta con agrupaciones en Montevideo, Paysandú, Rocha, Treinta y Tres y Colonia, entre otros departamentos.

El movimiento apoya la precandidatura presidencial de Luis Lacalle Pou y se ubica dentro del sector Todos. Tendrá sus expresiones electorales con lista al Senado y a Diputados en varios departamentos.

"Queremos salir de la agenda nacional, aportar desde un espíritu más abierto, tender puentes dentro de la oposición, lograr puntos de encuentro en el marco de las coincidencias que detectamos, que son en temas como la calidad del trabajo, lo grave de la inseguridad, o la incertidumbre económica en la región por un bloqueo dentro del Frente Amplio", comentó Enciso a El País.

Los planes del nuevo movimiento son competir en mayo de 2020 con candidaturas en los departamentos. "Esto nace de abajo hacia arriba", contó, con la intención de "remover la estructura".

"La forma de pensar en el Uruguay del 2050, es pensar en los pequeños grandes problemas que los uruguayos padecen día a día. Estamos acostumbrados a las listas, agrupaciones y políticos que hablan de los grandes temas del país, cuando en realidad estos no se pueden solucionar si no se piensan en los pequeños grandes temas que los uruguayos viven día a día. De eso se trata Dale, de mostrar lo que se puede hacer si se es gobierno, de poner la gestión como pilar principal de la actividad política", explicó Enciso.

Codicia electoral.

Al pedírsele una definición sobre su movimiento, el intendente Enciso indicó que Dale "pretende ser la síntesis de lo mejor del Uruguay, no solo del Partido Nacional. Porque mira más allá, busca otra cosa, busca no arrinconar al Partido Nacional, al sector Todos, sino abrirlo, hacerlo más inclusivo, estar de brazos abiertos. Socialmente sensible, humanista y alegre. Y por eso la multiplicidad de colores que se eligió para identificar al grupo apunta a despegarse de lo tradicional del Partido Nacional, sin perder los ideales. Dale es un movimiento moderno y equilibrado, creíble y auténtico", afirmó.

Enciso hizo luego una comparación con la forma tradicional de hacer política. "Estamos acostumbrados a que medimos a las agrupaciones y listas políticas por los cargos que tienen quienes las integran, pero "en Dale pensamos lo contrario. Somos un movimiento con uruguayos que queremos ponerle el hombro al país. Nuestro desvelo es acostarnos tranquilos de que hicimos algo para que estemos todos un poco mejor. Algunos estamos en política, otros no, la mayoría no, y eso es lo más valioso", analizó.

Además, resaltó que "el grupo nace desde las entrañas del Uruguay para cambiar la historia. No venimos para quedarnos en la orilla. Venimos con un mensaje claro de trabajo y coraje, obviando las mezquindades y la codicia electoral".

La clave "es mejorar la gestión en la capital".

La campaña nacional del intendente Carlos Enciso ha tocado varios departamentos, entre los cuales se cuenta Montevideo. Días atrás recorrió el barrio Buceo y habló con vecinos, concluyendo que el Frente Amplio cae en un problema de gestión. "Escuchamos las demandas de los vecinos y pudimos ver que realmente hay una ausencia de gestión municipal. El reclamo de espacios verdes y de recreación es notorio. Hay mucho para aprovechar en la infraestructura para jóvenes, para el deporte", dijo Enciso a El País. En Florida "hemos intervenido espacios públicos. Acá hay una ausencia de lo que en el interior hemos hecho. Con poco dinero se podría hacer mucha cosa", añadió el intendente blanco. En la capital lo apoyan las agrupaciones de Santiago Caramés y Carlos y Juan Arraga.