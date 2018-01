YouTube borra los videos del "Tide Pod Challenge" en que personas comen detergente

Comer detergente es una de esas cosas que muchas personas podrían asumir que el mundo sabe que no es algo bueno, sin embargo, decenas de videos publicados en redes sociales están demostrando lo contrario.



La "tendencia" que comenzó como un desafío, ahora se ha transformado en un problema para YouTube que ha comenzado a bajar los videos que muestren este contenido.



Bajo el nombre de "Tide Pod Challenge", personas se desafían entre ellas a comerse una de las cápsulas de detergente de la empresa Tide.



Algo que inició en las redes sociales como pequeños comentarios y memes sobre lo llamativas que eran —debido a sus colores morado, blanco y naranjo—, ahora se transformó en un problema de salud pública.



De acuerdo a un reporte de la revista Time, sólo en este mes la Asociación de Centros de Control de Envenenamiento de Estados Unidos (AAPCC, por sus siglas en inglés) ha recibido 39 reportes de casos de adolescentes que han ingerido este producto. U



n número que podría no llamar la atención, sin embargo, si se compara con años anteriores las alarmas se disparan: 39 es el total de casos presentados en 2016, mientras que en todo 2017 se reportaron 53 casos. La compañía dueña de Tide, Procter & Gamble (P&G), debió emitir no sólo un comunicado, sino también crear un video que compartió a través de redes sociales sobre los peligros de consumir productos tóxicos y una advertencia a los padres para que mantengan estas cápsulas lejos del alcance de los niños. C



omer detergente es básicamente comer veneno, ya que estos Pods están compuestos por químicos que no son diseñados para el consumo humano, sino para eliminar manchas en la ropa.



De ahí la preocupación de YouTube por eliminar estos videos que promueven el consumo de las cápsulas. Según la política de la plataforma de videos de Google, se "prohíbe el contenido que esté intencionado a promover actividades peligrosas que tengan un riesgo asociado a daños físicos", por ello, "trabajamos rápidamente en eliminar estos videos que violan nuestras condiciones de uso".