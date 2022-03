WhatsApp cerrará cuentas desde el 31 de marzo: cuáles son las razones y cómo evitarlo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

WhatsApp, la plataforma propiedad de Meta, siempre da a conocer novedades de sus funciones y trucos para tener una mejor experiencia en su uso; sin embargo, también puede tomar decisiones drásticas. Hace algunos días, la plataforma anunció que procederá al cierre definitivo de muchas cuentas. ¿Pero cuáles son las razones?

La aplicación puede cerrar una cuenta a finales de marzo por una serie de detalles que el usuario esté haciendo mal en WhatsApp. ¿Cuáles son?



Cabe precisar que la app menciona en su web una serie de puntos que hay que conocer y, en lo posible, evitar para que la cuenta no sea cerrada. Son los siguientes:



- Si la cuenta de Whatsapp está inactiva por más de 120 días seguidos, puede que a finales de marzo ya no se pueda usar.



- Tampoco podrán usar WhatsApp aquellos que hacen uso de apps modificadas como WhatsApp Plus.



- Otro detalle es que si se realiza spam muy seguido en WhatsApp, creando listas de difusión o grupos para poder enviar un mensaje en concreto, también se podría cerrar esa cuenta.

- Si la persona ha sido bloqueada por varias a la vez en menos de un día, también deberá despedirte de tu cuenta ya que será borrada.



- WhatsApp, al igual que Facebook, está luchando contra las noticias falsas. Con la finalidad de mejorar sus filtros, la app eliminará la cuenta de aquellas personas que se encargan de difundir fake news.



- Si el usuario comparte documentos o archivos que tienen que ver con programas modificados.