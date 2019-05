Los votantes que la campaña olvidó

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



Mario Benedetti estaba equivocado. O al menos no había convivido lo suficiente con millennials y centennials cuando escribió que a lo jóvenes “les queda no decir amén / no dejar que les maten el amor / recuperar el habla y la utopía”. Porque las nuevas generaciones, esas que nacieron después de 1983, sienten que los ciudadanos comunes influyen poco y nada en las decisiones de los gobiernos de turno. O en la política.

La Encuesta Intergeneracional sobre Actualidad Latinoamericana realizada por la consultora Tendencia Digitales, con el apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas y a solicitud del Grupo de Diarios América, confirma lo que sociólogos y politólogos vienen sosteniendo: los jóvenes ya no están tan identificados con las instituciones clásicas y los partidos no los representan (o lo hacen en menor medida que a sus padres y abuelos). De cada diez lectores millennials (Generación Y) de El País que respondieron al sondeo, cuatro piensan que pueden influir “poco” o “nada” en las decisiones del gobierno nacional. La generación que le sigue, la Z, es un poco más optimista al respecto, pero uno de cada tres sigue insistiendo en que no interviene en las políticas públicas.



Esta conclusión parece calzarles como anillo al dedo a aquellos veteranos que insisten con que “los jóvenes de hoy no se comprometen con nada, rotan constantemente de trabajo, de amigos y de pareja”. Pero para el sociólogo Sebastián Aguiar eso es ver a la juventud con los lentes de un viejo. “La desafiliación está dada en los espacios clásicos, pero no así en otras alternativas de involucramiento. Las redes sociales son el ejemplo más sencillo, pero hay más. Las decenas de miles de chiquilines que se manifiestan en Europa por la situación del medioambiente no tiene antecedentes siquiera en el Mayo Francés (1968)”.

Casi la mitad de los centennials uruguayos que respondieron la encuesta sostiene que el estado medioambiental actual es “malo” o “muy malo”. También parece pesarles el concepto de felicidad, de armonía y violencia.



“He aquí otro ejemplo”, dice Aguiar: “Tras el tiroteo en la Universidad de Carolina del Norte fueron los adolescentes y los jóvenes los que salieron a exigir el endurecimiento de las políticas de porte de armas en Estados Unidos”. O, llevado al escenario uruguayo, “la campaña del ´No a la Baja´ fue más a pulmón de los jóvenes que de las viejas militancias políticas”.



Aguiar reconoce que varios jóvenes están desinteresados en la política partidaria, “un fenómeno que no solo recae en los jóvenes”. De hecho, realizó un experimento con adolescentes de 13 y 14 años y “la mayoría no sabía quién era Líber Seregni o Jorge Batlle”. Eso, dice, “no es culpa de los jóvenes”. Por un lado, influye la poca politización de los hogares. Por otro, se pregunta, ¿cómo se quiere motivar a los jóvenes si el Parlamento uruguayo es de los más envejecidos del mundo? ¿Cómo se les quiere hacer creer que hay lugar para ellos si ven que en España los candidatos a la Presidencia tienen entre 30 o 50 años y en Uruguay la mayoría sobrepasa los 60? La encuesta intergeneracional, sin embargo, da a entender que la aparente exclusión política de los jóvenes no conduce a una desafiliación ideológica. Cuando se les pregunta cuán de izquierda o de derecha son, en una escala del uno al diez, la inmensa mayoría responde y es capaz de situarse en una posición. Eso sí: aquella etiqueta de que el joven es más progresista, empieza a no ser tan evidente.

“Si no eres socialista a los 25 años, no tienes corazón. Si eres socialista después de los 35 años, no tienes cerebro”. Esta frase que erróneamente se le atribuye al expremier británico Winston Churchill y que ha sufrido variantes según quién la pronuncie, se basaba en la idea de que, por definición, la juventud era votante de izquierda, esa postura se modera en la adultez y se vuelve conservadora en la vejez.



Un estudio liderado por los investigadores uruguayos Manuel Flores y Lucía Selios, demuestra que durante varias de las últimas elecciones eso fue así: el Frente Amplio supo capitalizar el llamado “voto joven”. Pero en la misma investigación concluyen que la última generación política ya no parece identificarse tan claramente con la coalición de izquierda o con los partidos tradicionales, sino que aumentan las posturas de centro, de otras opciones o bien la no respuesta.



Las consultoras de opinión pública suelen preguntarles a sus encuestados qué votaron en la elección anterior. Las respuestas servían, históricamente, a la hora de ponderar y acercarse más a un escenario real, siempre basándose en que en la juventud es más fuerte la inclinación hacia la izquierda. Sin embargo, el estudio de Flores y Selios vino a problematizar este atributo y hace que para la campaña electoral que está en curso sean más las dudas que las certezas.

Julián de Zubiría, experto en educación a nivel latinoamericano, comentó que la encuesta deja ver tres cambios fundamentales de las Generaciones Z y Y frente a las anteriores: “Viven en un mundo de pantallas interconectadas, provienen de familias más diversas, más pequeñas y flexibles, y tienen mayores niveles educativos”.



“Como han vivido en un mundo tan flexible, respetan y valoran la diversidad. Como tienen amplio acceso a la información y mayor educación, tienden a ser más independientes y a rechazar en mayor medida la corrupción, que es mucho más visible en estos tiempos y medios. Asimismo, se han desencantado un poco de la clase política, de los gobiernos y de la iglesia que ha estado cerca del poder”.



Pero estas influencias no implican el riesgo de caer más fácilmente en posturas populistas de derecha y de izquierda, “porque creen menos en las instituciones y eso lo aprovechan los extremos en la política”. Un cuarto millón de nuevos votantes en la elección uruguaya son jóvenes. Pero, ¿qué político dijo una palabra seria sobre juventud en esta campaña? “Nadie”, concluye Aguiar. “Este país es una gerontocracia. Hay enormes tasas de desempleo juvenil, de suicidio juvenil, pero seguimos pidiéndole a los jóvenes que sonrían y digan que les importa lo que les decimos”.



(Producción: Tomer Urwicz y GDA).