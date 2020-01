Cómo tener un verano sin niños con dolor de oídos o conjuntivitis

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



Otitis del nadador, así se solían llamar los dolores de oído que aparecen en esta época del año. Hoy se las conoce por otitis externas y son de las afecciones más frecuentes de los niños en verano.



“Hay que saber que hay una afección que compromete el oído externo, que puede ser infecciosa y que tiene que ver con la cantidad de horas que los niños pasan en la pileta o en la playa, la calidad del agua, la higiene del oído y la salud del niño en general”, estableció a modo de resumen Catalina Pinchak, presidenta de la Sociedad Uruguaya de Pediatría.



Como esta otitis no suele venir acompañada de fiebre, a lo que hay que prestar atención es si el niño se queja de dolor. Previo a ello puede haber picazón y también puede darse una secreción, que al principio es transparente, pero luego se vuelve más espesa y puede cambiar de color.



“Si estamos en la playa y el niño empieza con un dolor en el oído, hay que mirar que no tenga un cuerpo extraño, que no haya secreciones, que no esté rojo o hinchado. Mirar si presenta alguna deformación local al compararlo con el otro oído. Los procesos pueden ser en uno o los dos oídos”, explicó Pinchak.



Causas.

Hay varios tipos de otitis externas. Algo a lo que hay que prestarle especial atención en esta época es a la calidad del agua en la que el niño se baña, sea de la piscina o de la playa.



En tal sentido es muy importante hacer caso a los expertos en la materia y sus recomendaciones. Por ejemplo, evitar los baños si hay bandera sanitaria (roja con cruz verde).



“Las otitis externas también tienen que ver con gérmenes que habitan en el conducto auditivo externo que, cuando se da el microambiente propicio para que se reproduzcan o avancen, producen esta afección”, señaló la pediatra.



Puede ocurrir que el niño ya tenga algún problema en el oído, como colocación de tubos transtimpánicos o una perforación de tímpanos. “Obviamente esos niños tienen un control y seguimiento mucho más importante que el niño sano que va a una pileta o a una playa”, apuntó la especialista.



Otra causa puede estar relacionada con pequeños traumatismos que se generan en el oído externo y que responden a una limpieza con artículos que no son los adecuados.



Prevención.

Son varias las medidas preventivas que se pueden adoptar, entre las cuales es clave la higiene del oído externo, que no es algo sencillo.



Lo primero que hay que hacer es lavarse bien las manos antes de empezar la limpieza. Usar agua y terminar con un buen secado del oído; no puede quedar húmedo.



“Hay que evitar todo lo que sea cotonetes y elementos punzantes a los que a veces se les colocan algodones en la punta”, alertó Pinchak. Lo ideal es utilizar la punta de la toalla.



Antes de eso están los movimientos laterales que los niños hacen en forma casi espontánea para drenar el agua que pueda quedar en algún lugar. Luego se seca con una toalla limpia personal. “No puede ser la toalla de todos; después de usarla debe ir al lavadero”, subrayó la pediatra.



Si hay un objeto muy adentro del oído, se recomienda recurrir al médico de la emergencia o un otorrino. Lo mismo si ya se sospecha la presencia de la otitis externa.



En cuanto a los baños en la playa o en la piscina, hay que saber que los niños no pueden estar sumergidos en el agua por horas.



“Pueden tener zambullidas, pero el oído tiene que estar habitualmente afuera del agua y cuando el niño sale, hay que hacer una higiene general, secar los oídos con la puntita de la toalla”, indicó Pinchak.



La especialista destacó que “son medidas que cambian la calidad de las vacaciones porque, cuando un niño empieza con otitis externa, va a estar un porcentaje interesante de días con dolor a lo largo de la semana. Y tener un niño con dolor o con medicación permanente o que no puede ir a la pileta es complicado”.



Debajo del agua lo ideal es que los niños usen lentillas bien ajustadas a su rostro.

Tratamiento.

Si se sospecha la presencia de la otitis, la consulta médica es el siguiente paso. “Que un médico se haga responsable no solo de hacer el diagnóstico de situación sino de indicar el tratamiento inicial y el seguimiento posterior”, detalló Pinchak.



Para aliviar el dolor, que es lo más molesto para los niños, se recomienda el uso de analgésicos.

​

“Analgésicos comunes en una dosis adecuada para el peso del paciente. Hay varios tipos, pero siempre se adecuan al niño y sus antecedentes”, apuntó la pediatra.



Además, hay que mejorar las condiciones del oído, lo que significa mantenerlo seco. Eso quiere decir evitar las zambullidas y que el niño esté en el agua.



La recuperación insume entre cinco y siete días en que se suspenden los baños en la playa o la piscina.



Cómo tratar y prevenir la conjuntivitis de verano Si los niños van a abrir los ojos debajo del agua es aconsejable que usen unas buenas lentillas que les cubran los ojos, adaptadas a la cara del pequeño y bien sujetas. “Hay que prestar especial atención con los pacientes que puedan tener una base alérgica y que al entrar en contacto con el agua, la pileta o el sol, quedan con los ojos rojos”, alertó la pediatra Catalina Pinchak.

En lo que refiere a la protección solar, los niños deben usar lentes de buena calidad, con los filtros necesarios. “Los lentes de mala calidad hacen que la pupila se dilate y penetren los rayos de sol más negativos. Por eso, si no son de buena calidad mejor que no usen”, recomendó Pinchak.

Finalmente, es muy importante la higiene del ojo. “Hay que enseñarle primero que no debe tocarse los ojos y que debe lavarse bien las manos. Si el adulto le revisa el ojo, primero debe lavarse las manos y si se usa una gasa, luego se tira y las manos se vuelven a lavar. Que el ojo esté inflamado no quiere decir que esté infectado”, apuntó la especialista. Las toallas deben ser personalizadas. Si el niño pasa por un proceso infeccioso, el lavado de las toallas, las sábanas y la almohada debe ser diario. La higiene del ojo se debe realizar con suero o con agua limpia, Pinchak no recomienda el lavado con té porque pueden ser sustancias contaminadas.

Conjuntivitis.

Otra enfermedad infecciosa muy frecuente en verano es la conjuntivitis.

Las hay de varios tipos: infecciosas, virales o bacteriales, alérgicas, químicas (por contacto con alguna bacteria en el canal de parto, por ejemplo) y las de verano.



Los niños habitualmente abren los ojos abajo del agua o pasan horas en el agua. Si se quejan de que les pican los ojos o que les arden, puede ser conjuntivitis.



“Depende de la base del paciente, pero la recuperación de la conjuntivitis de verano lleva unos tres o cinco días. Las virales mejoran solas, no hay que poner nada. Si a las 72 horas no progresa pero tampoco involuciona, hay que consultar al médico”, indicó Pinchak.



En cualquiera de los casos, hay varios tratamientos, todos ellos adaptados al niño, su peso y el tipo de conjuntivitis diagnosticada.