Más velocidad y cambio de routers; Antel anunció paquete de medidas para Internet

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Autoridades de Antel, incluido su presidente Gabriel Gurméndez, informaron este jueves en una conferencia de prensa nuevas medidas vinculadas a Internet. Sustitución de routers, aumento de velocidad y el lanzamiento de un nuevo producto para hogares y pequeñas empresas, fueron algunos de los anuncios.

En su cuenta de Twitter, Antel indicó que se realizará un "incremento del ritmo de sustitución de los routers, con esto, se van a multiplicar por seis las sustituciones mensuales, llegando a por lo menos 30.000 por mes, teniendo una inversión de U$S 25 millones".



A su vez, habrá un incremento de la velocidad de subida y de bajada para los clientes de la empresa que tengan servicios de fibra óptica e inalámbricos. La nueva disposición no tendrá cambios en el valor del cargo fijo.



También anunció el lanzamiento de un nuevo servicio, llamado Wifi Max. ¿Qué es? Se trata de la "instalación de repetidores AP Mesh", que mejorará la "cobertura y la señal de internet de los clientes", indicó Antel. Se podrá financiar en 12 cuotas de $ 165 (impuestos incluidos).



Asimismo, se "sustituirán todas las conexiones de cobre por fibra óptica. En los próximos dos años se cubrirá todo el país sustituyendo unas 120.000 conexiones, para este trabajo se plantea una inversión de U$S 55 millones".