Vacunación contra el COVID-19: ¿cuáles son los países que llevan la delantera? 

Mientras Uruguay sigue negociando con diferentes laboratorios para obtener la vacuna contra el coronavirus, otros países ya comenzaron con la vacunación masiva de su población.

Si bien resta saber por cuánto tiempo servirá la inmunización de estas vacunas, varios países ya tienen gran cantidad de dosis para aplicar. Our World in Data, plataforma de datos vinculada a la Universidad de Oxford, publicó el ranking de países que más dosis de vacunas administraron cada 100 personas.



Our World in Data también publicó el mapa mundial con los países que más han vacunado a su población. En la siguiente tabla también podrás optar por visualizar el mapa:



El país que más dosis administró cada 100 personas fue Israel (21,42) y lo sigue Emiratos Árabes Unidos (11,8). ¿Quiénes más están presentes en el podio? Baréin (5,4), Reino Unido (3,94) y Estados Unidos (2,72).



En el puesto 17 y 18 se encuentran China y Rusia, con 0,55 y 0,51 dosis por 100 personas. Ambos países producen vacunas (China con SinoPharm y Rusia la Sputnik V).

La precoz aprobación de la vacuna china más avanzada de Sinopharm y una campaña de inmunización general han llevado a Emiratos Árabes Unidos (EAU) y a Baréin a situarse a la cabeza de las tasas de vacunación contra el COVID-19 más elevadas a nivel mundial, solo superados por Israel.



La clave detrás de esta ventaja está principalmente en que EAU y Baréin comenzaron a vacunar algunas semanas antes que el resto de los países, tras ser los primeros en aprobar una de las vacunas desarrolladas por la farmacéutica estatal china Sinopharm.



Esta vacuna tiene un mayor índice de efectividad que las aprobadas hasta ahora en los países europeos y en Estados Unidos y, además, estos países no le han dado aún el visto bueno porque Sinopharm no ha publicado apenas datos sobre la fase 3 de pruebas.



Los resultados, por lo tanto, no han podido ser avalados por publicaciones científicas independientes.



EAU y Baréin, que participaron en la fase de ensayos de esta vacuna, se adelantaron incluso a China en la aprobación de su uso para la población general.



En EAU la campaña de inmunización voluntaria comenzó el día 9 de diciembre y en Baréin una semana después, antes de que China otorgara la primera autorización a su comercialización, el último día de 2020.



Es más, los dos países árabes se anticiparon a la propia empresa fabricante en anunciar la eficacia de la vacuna, que señalaron es del 86%. Sin embargo, cuando Sinopharm lo hizo el 31 de diciembre la situó en el 79,34%.



En ninguno de los dos países, donde el acceso a la información está restringido y es arriesgado poner en duda la versión oficial de las autoridades, ambos gobiernos aseguran que la vacuna es segura.



Además, han incorporado a sus campañas la vacuna de Pfizer-BioNtech, la primera en ser validada por los países occidentales.



Baréin fue el segundo país del mundo, tras el Reino Unido, en aprobarla, el 4 de diciembre, dos días después de Londres, aunque tardó en recibir las primeras dosis, que comenzó a aplicar el 16 de ese mes, cinco días antes de que la Unión Europea le diera el visto bueno.



El emirato de Dubái comenzó a suministrarla el día 23 de diciembre, mientras que los demás emiratos distribuyen la de Sinopharm.



Tanto EAU como Baréin desarrollan intensas campañas para promover la vacunación y cualquiera de sus habitantes puede inscribirse para recibirla a través de páginas web, aplicaciones de móvil o, en el caso de EAU, con una llamada telefónica.



En Baréin, se puede elegir cuál de las dos vacunas recibir y no se prioriza a ningún sector; mientras que EAU, que se he propuesto vacunar a la mitad de la población para en el primer trimestre de 2021, da preferencia a los ancianos y pacientes con enfermedades crónicas.



Con información de Efe