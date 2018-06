Una de cada tres personas en EE.UU. toma medicamentos que pueden causar depresión

Píldoras anticonceptivas, analgésicos, para el corazón o la acidez... "Muchos se sorprenderían al saber que su medicación, aunque no tenga nada que ver con el estado de ánimo, la ansiedad o cualquier otra condición normalmente asociada con la depresión, puede aumentar su riesgo de tener síntomas depresivos y conducir a un diagnóstico de depresión", según la autora principal del estudio, Dima Qato, que enseña en la Universidad de Illinois en Chicago.



Los investigadores hallaron que el riesgo de depresión era más alto en personas que tomaban más de un medicamento que tiene a la depresión entre sus posibles efectos secundarios.



"Cerca de 15% de los adultos que toman simultáneamente tres o más de estos medicamentos experimentan depresión mientras se administran los medicamentos, en comparación con solo 5% de los que no toman medicamentos (y 7% de los que toman un medicamento), dijo el estudio.

El hecho de que las cajas o prospectos de estos medicamentos a veces no adviertan sobre esto es problemático, según los investigadores.



El estudio, basado en la observación, se apoya en datos de una encuesta a más de 26.000 adultos de 2005 a 2014, recopilados en el marco de una encuesta nacional de salud y nutrición (National Health and Nutrition Examination Survey).



Los investigadores advirtieron que este enfoque implicaba que no se podían sacar conclusiones sobre las relaciones de causa y efecto, señalando que los cuestionarios no tenían en cuenta posibles antecedentes de depresión.



Pero para Allan Young, director del Centro de Trastornos Afectivos del King's College de Londres, que no participó en el estudio, estos descubrimientos "parecen sólidos".



"Esto confirma el hecho bien conocido de que estos medicamentos pueden estar causando depresión en algunas personas, y deberíamos estar atentos para poder detectar y luego manejar la depresión", agregó.