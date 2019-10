Tres científicos ganaron Nobel de Medicina por estudio sobre reacción de células al oxígeno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los investigadores estadounidense William Kaelin y Gregg Semenza, y el británico Peter Ratcliffe fueron galardonados este lunes con el Premio Nobel de Medicina por sus investigaciones sobre “cómo las células detectan y se adaptan a la disponibilidad de oxígeno”, según el fallo difundido en Estocolmo por la Real Academia de las Ciencias sueca. Estas investigaciones abren perspectivas en el tratamiento del cáncer y la anemia.



“La importancia fundamental del oxígeno es conocida desde hace siglos, pero el proceso de adaptación de las células a las variaciones del nivel de oxígeno ha sido durante largo tiempo un misterio”, explicó la Asamblea.



Los hallazgos de los científicos premiados han desvelado el modo en que funcionan procesos fisiológicos fundamentales, desde la generación de nuevos vasos sanguíneos y la producción de glóbulos rojos, hasta el desarrollo fetal o la adaptación de los músculos durante el ejercicio físico.

La relevancia fundamental del oxígeno se ha entendido desde hace muchísimos años, pero durante mucho tiempo se desconocía cómo las células se adaptan a los cambios en los niveles de oxígeno y qué mecanismos moleculares subyacen en este proceso.



El miembro de la Asamblea Nobel, Raldall Johnson, encargado de presentar los detalles tras el anuncio, consideró que este es “realmente un descubrimiento de libro de texto”, algo que los estudiantes verán cuando cursen biología básica y estudien “las bases de cómo funciona la célula”.



Raldall indicó que los nuevos Nobel “han ampliado la manera en que entendemos cómo el cuerpo se adapta al cambio”, cómo “una respuesta fisiológica hace posible la vida” y que las aplicaciones “están ya empezando a afectar a la forma en la que se practica la medicina”.

Ganadores.

William Kaelin, de 61 años, trabaja en el Howard Hughes Medical Institute en Estados Unidos. Nacido en Nueva York, es egresado de la Universidad de Duke.



Es especialista en medicina interna y oncología, ejerce en la Universidad de Harvard, y ha centrado sus investigaciones en el estudio de los genes supresores en los tumores y en las funciones normales de las proteínas.

Su compatriota, Gregg Semenza, dirige el programa de investigación vascular en el John Hopkins Institute de investigación sobre ingeniería celular. Tiene 63 años, también es oriundo de Nueva York y egresó de las universidades de Harvard y Pensilvania.



Además, es catedrático de pediatría, oncología radioterápica y ciencias de la radiación molecular, química biológica, medicina y oncología.



En tanto el británico Peter Ratcliffe, de 65 años, es director de investigación clínica en el Francis Crick Institute de Londres y del Target Discovery Institute de Oxford. Estudió en Cambridge y Oxford.



Nacido en Lancashire y adscrito a la Universidad de Oxford, este nefrólogo ha logrado establecer que, tanto en las células humanas como en la del resto de los animales, existe un sistema que mide y canaliza el suministro de oxígeno.



Semenza empezó a estudiar el gen de la eritropoyetina (EPO), una hormona cuyos niveles suben cuando hay déficit de oxígeno, y cómo se regula ante diferentes concentraciones de este elemento, usando ratones modificados genéticamente. Lo mismo hizo Ratcliffe en otras situaciones.

Ambos investigadores concluyeron que los mecanismos de detección de oxígeno estaban presente en todos los tejidos, no solo en las células del hígado donde normalmente se produce una hormona llamada EPO.



Al mismo tiempo que Semenza y Ratcliffe realizaban sus estudios, Kaelin investigaba una enfermedad hereditaria, el síndrome de Von Hippel-Lindau (VHL), que consiste en la aparición de tumores múltiples en distintos órganos a lo largo de la vida de una persona.



Sobre el trabajo de los premiados, Olivier Hermine, médico e investigador del Instituto Necker de París, explicó que “nos dimos cuenta, en los años 1980, que al nivel de los riñones, el organismo fabrica EPO. La gran cuestión era saber cómo podían sentir las células que no tenían suficiente oxígeno para que el organismo produjera el EPO. El trabajo de estos investigadores nos permitió comprenderlo”.



Desde Oxford, Ratcliffe contó que estaba solicitando una subvención cuando recibió la llamada de Estocolmo. “Como para casi cualquier descubrimiento científico, sus consecuencias llegan demasiado tarde. En realidad, nosotros ni nos planteamos la importancia del espectro de ese sistema cuando empezamos a trabajar en él”, se declaró en la web nobelprize.org.



Los tres investigadores, que se repartirán los 9 millones de coronas suecas (US$ 912.000) con que está dotado el premio, suceden en el palmarés del Nobel de Medicina al estadounidense James P. Allison y el japonés Tasuku Honjo, galardonados el año pasado por sus estudios para desarrollar la inmunoterapia contra el cáncer.



Para el Nobel 2019, la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska en Estocolmo había recibido 633 nominaciones.



Comité no tenía el teléfono de uno de los ganadores El secretario del Comité Nobel, Thomas Perlmann, es el encargado de darle la noticia a los premiados. Cuando quiso llamar a Kaelin, no tenía su teléfono. Despertó a la hermana, que le pasó dos números. Llamó al primero y ¡era erróneo! Por suerte el segundo estaba correcto y pudo dar con el científico, que estaba solo en su casa.

Próximos Nobel.

El de Medicina inició la temporada de los premios Nobel, que proseguirá hoy con el de Física; el de Química, el miércoles; el de Literatura, el jueves, y el de Economía, el lunes 14. En tanto el viernes 11, en Oslo, será revelado el o los nombres de los laureados con el Nobel de la Paz.



Los premios se entregan el 10 de diciembre, aniversario de la muerte de su fundador, Alfred Nobel, en una doble ceremonia en el Konserthus de Estocolmo y en el Ayuntamiento de Oslo, para el de la Paz.



Este último premio es el único que se falla y entrega fuera de Suecia, por deseo expreso de Nobel, ya que Noruega formaba parte del Reino de Suecia en su época.



Además del dinero, los galardonados reciben una medalla de oro y un diploma de manos del rey Carlos Gustavo de Suecia, en una ceremonia a la que asiste toda la familia real.