Tik Tok, una radiografía de la viralidad juvenil

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Una fábrica de viralidad, así podría definirse a Tik Tok, una aplicación que en cuestión de meses ha logrado conquistar una comunidad de cientos de millones de usuarios activos mensuales y que puede considerarse como la red social china más exitosa en occidente hasta ahora.

Tik Tok es la versión internacional de una exitosa app llamada Douyin, creada por la firma de inteligencia artificial china, Bytedance. Mientras que la versión local existe desde septiembre de 2016, la versión “occidental” se lanzó al año siguiente.

La red social tiene una interfaz simple. Los videos cortos, de entre 15 y 30 segundos, son variados, dinámicos y llenos de color. La mayor particularidad es que el contenido nunca se acaba.

En la parte creativa, Tik Tok facilita que la creación de contenido no se agote con un modelo de retos diarios. Un equipo de la red social diseña desafíos que se esparcen dentro de la plataforma con etiquetas y pistas de audio y que inspiran a millones de usuarios a grabar una coreografía, hacer el doblaje de un audio o actuar de alguna manera.

Por ejemplo, con plantillas de audio es posible hacer mímica y el verse gracioso o ser divertido puede hacer a un usuario popular. Para quienes quieran ir más allá también pueden editar y hacer cosas más elaboradas.

Tik Tok también ha generado una industria musical viral, con nuevos famosos y compositores que se están dando a conocer con pistas originales dentro de la red.



Uno de los principales rasgos es el playback. La red almacena canciones que van desde los últimos hits hasta pistas clásicas que despiertan las nostalgias. Las canciones funcionan como una etiqueta y con ello una canción puede agrupar miles de videos diferentes en un buscador. Si un contacto popular usa una canción, cualquiera puede utilizarla para su propio video.



Este segmento está en tal auge que meses atrás se supo que Bytedance está preparando un servicio de música vía streaming que competiría con servicios como Spotify.



Otro elemento que tiene esta red es que los usuarios llegan a involucrar a sus amigos y familiares en sus videos para grabar situaciones cotidianas graciosas y pequeños dramatizados. Los usuarios tienen la posibilidad de responder a un video y reaccionar a lo que otros hacen, generando algo similar a los hilos de Twitter pero en videos.



En palabras de Juan Camilo Díaz, docente y analista de medios y cultura digital de la Universidad de La Sabana, Tik Tok suple algunas funciones que otras redes sociales no cumplen en totalidad. “El formato sigue siendo un videoselfie donde el centro de la atención es esa persona que lo crea”, dijo a El Tiempo.



En este sentido, el docente comenta que la principal preocupación es que, como en otras redes, se trate de un ‘yo’ expuesto sin ningún control ante temas como el material de explotación sexual de menores o el bullying.

El tema, que ya ha generado varios dolores de cabeza a la red social, recuerda la multa por US$ 5,7 millones que recibió por parte de la Comisión Federal de Comercio de EE.UU. por permitir la publicación de material de menores de 13 años sin contar con la autorización de sus padres.

Recientemente Tik Tok fue el centro de polémicas después de que se conociera que el sistema, buscando proteger a personas de posibles episodios de bullying, redujo intencionalmente el alcance de los videos protagonizados por personas con discapacidad. Las instrucciones que recibían los empleados de TikTok consistían en marcar determinados videos como “de riesgo” y restringir su difusión. Los criterios para censurarlos no tenían en cuenta los contenidos sino la imagen de los protagonistas, a quienes se consideraban personas “altamente vulnerables al ciberacoso” debido a sus características físicas: Síndrome de Down, sobrepeso o pertenecientes al colectivo LGTBI.



Tensiones comerciales. Rápidamente y a medida que la tensión comercial con China escaló entre ambas potencias, políticos de EE.UU. han pedido a entidades del gobierno mayores intervenciones y escrutinio frente a una posible censura china en un espacio virtual popular entre los adolescentes.