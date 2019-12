Estos son los trabajos en los que la gente se siente más insatisfecha

Hay varias profesiones que crean un sentimiento de descontento en quienes las ejercen, sobre todo por el entorno de trabajo o el sueldo. Portales especializados hacen un balance a partir de cuatro aspectos fundamentales: entorno laboral, nivel de estrés, perspectivas de crecimiento y el salario.

Haciendo un balance desde años anteriores, el portal "CarrerCast" dio a conocer un listado de 220 profesiones que aglutinan los mejores y los peores aspectos a nivel empresarial para un trabajador. Asimismo otros estudios, como el del portal "Kiplinger" o el del investigador académico Francis T. McAndrew, dieron a conocer razones por las cuales se dejan de ejercer ciertos empleos y en las que influyen probables consecuencias físicas y psicológicas (excesos de fuerza o niveles de estrés, por ejemplo).

Estos son los empleos que causan mayor insatisfacción en los trabajadores.

Según ‘CarrerCast’, esta profesión, a partir de los cuatro ítems señalados, no tiene mucha proyección de ascenso profesional. Además el entorno fue considerado, a nivel general, como muy malo y el riesgo profesional es constante teniendo en cuenta la manipulación de sustancias tóxicas.

El trabajo de niñera es uno de los que mayor insatisfacción deja, según el análisis. No hay un gran entorno de trabajo (que por lo general son las casas de los padres de los menores), así como una muy baja expectativa de crecimiento. Este empleo en particular produce en los trabajadores un nivel de estrés mayor que en otros campos.

Así como sucede con las niñeras, los choferes de ómnibus sufren de altos niveles de estrés, teniendo en cuenta su constante trato con la gente y con las probables dificultades de movilidad de la ciudad. En este empleo, según el estudio, no hay mayores expectativas de crecimiento.

Este trabajo, según ‘CarrerCast’ y como también destacan otros portales, es considerado como uno en los que se corren mayores peligros. El entorno laboral no es el más favorable, teniendo en cuenta que ejercen en medio de calamidades y además no hay una gran proyección profesional.

En este caso lo que prima para un clima de insatisfacción es el estrés, además de no encontrar una plena comodidad en el entorno laboral. Asimismo, existe una curiosa tendencia a no creer en mayores expectativas profesionales. El estudio de Francis T. McAndrew dio a conocer que, lo que sucede en términos generales con los pintores artísticos, también ocurre con los escritores.

Vendedor publicitario

Este empleo en específico tiene la particularidad de convertir al trabajador en un ‘médium’ entre los servicios de una empresa y los clientes que no solo son particulares, pues en muchas ocasiones lo principal es buscar alianzas con otras entidades.



El nivel de estrés, según el análisis, es quizá el principal foco de insatisfacción. Asimismo, no hay mayores expectativas profesionales y el entorno laboral no resulta ser el más acogedor. El portal ‘Vix’ también relaciona este empleo como uno de los más difíciles y que, además, tiene bajos sueldos.