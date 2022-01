Estos son los aparatos que más consumen energía incluso cuando están apagados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Durante esta época tecnológica, la electricidad se ha convertido en uno de los recursos más necesarios en la vida cotidiana de los seres humanos. Cada día salen al mercado más aparatos que requieren de la luz para funcionar.

Es por esto que los cobros de energía llegan a ser tan costosos a fin de mes. Sin embargo, lo que usted no sabía es que hay aparatos en su casa que incluso apagados consumen electricidad.



Aquí le decimos cuáles son esos artefactos para que usted pueda "tomar cartas en el asunto" y evite pagar altas sumas de dinero en los servicios.

Cargador del celular



Es posible que después de cargar su celular usted deje el cargador enchufado por descuido o costumbre. Sin embargo, el aparato sigue consumiendo energía así no esté conectado.



Según portales especializados, un cargador desconectado de un celular usa 0.26 voltios, esto en cierta medida es muy poco. No obstante, si se multiplica por las horas en que está conectado y sin uso, termina siendo un gran gasto de energía.



Además, puede llegar a ser muy peligroso, debido a que el aparato se puede recalentar. De hecho, ha habido casos en los que incluso llegan a explotar.

Televisión

La televisión, definitivamente, hace parte de esta lista, especialmente porque nos hemos acostumbrado a apagarla creyendo que el artefacto dejará de consumir energía. Y claramente no.



De hecho, según portales especializados, cuando se presiona el botón de apagar, el aparato queda en "modo espera".



Según el Ministerio de Ambiente de Perú, una televisión “apagada, pero todavía enchufada, gasta 2.88 voltios. Sin embargo, los LCD consumen 1.13 voltios”.



Es más, la tele termina siendo el segundo aparato que más consume energía en el hogar después de la heladera. No obstante, no se recomienda desconectar este último para evitar la pérdida de alimentos que necesitan refrigeración.

Computadoras



Tanto la computadora de escritorio como las laptops son artefactos de alto consumo de energía.



Si usted no desconecta la computadora, así se encuentre apagada, seguirá usando la electricidad. Según el ministerio citado, estos artefactos pueden llegar a usar 2.84 voltios.



Por otro lado, el portátil está en un rango similar de gasto. Si está apagado, pero conectado, consume 8.9 voltios y si el cargador de la laptop queda conectado consume 4.42 voltios.

Equipo de sonido



Este artefacto puede llegar a gastar alrededor de 8.3 voltios. Así que si usted nunca ha desconectado el equipo de sonido que tiene en su living o habitación, lo más recomendable es desenchufarlo cuando no lo esté usando.



De lo contrario, la cifra de cobro mensual será más grande de lo que tiene que ser. Y, además, con esa acción usted contribuye al cuidado del planeta tierra.