Sobrepeso y obesidad: "Si querés seguir en el mismo peso hacé la dieta de moda", dijo Fazio

El segundo programa del ciclo 2022 de Calidad de Vida en El País se centró en uno de los grandes problemas nutricionales que presenta Uruguay y el mundo entero: el sobrepeso y la obesidad.

La nutricionista Laura Fazio sostuvo que estos problemas representan “una pandemia muy malvada que hace muchos años que convive con nosotros. Y no es tan sencillo darle tratamiento porque se trata de hábitos, y cuando hablamos de hábitos hablamos de eso que hacemos todos los días y que es difícil de cambiar”.



La profesional dijo que además hay muchas creencias falsas alrededor de los temas nutricionales, como por ejemplo, “las creencias de que comer sano es más caro. Entonces la persona piensa que no va a poder cambiar sus hábitos. Pero hay que ponerse a analizar qué es comer sano, qué es lo que tiene que tener un buen desayuno, por ejemplo. Llega mucha gente que me dice que quiere bajar de peso y las preguntas que hay que hacer son qué es lo que está comiendo esa persona, qué es lo que está haciendo”.

Fazio señaló que algunas veces las personas se ven tentadas en seguir las dietas de moda que circulan en Internet, en las redes sociales de la mano de “gurús de la alimentación”, y esto se vio fomentado en los últimos meses en los que venimos atravesando una pandemia que nos obligó a estar más en casa, lo que llevó a que muchos coman más y se muevan menos.



Las “dietas de moda” no funcionan, aseguró la nutricionista, y explicó por qué: “El cuerpo tiene músculo, grasa y agua. Entonces, si la persona quiere bajar de peso, ¿quiere bajar el músculo, la grasa o el agua? Porque con las dietas de moda como por ejemplo las que cortan de golpe con los carbohidratos, lo que se va rápido es el agua. Entonces la persona va a perder tres o cuatro quilos de golpe y le va a parecer que la dieta es espectacular, pero apenas vuelva a alimentarse va a subir de peso lo que bajó y aún más”.



Lazio dijo que “esas dietas que aparecen en las revistas, en internet, por gente que no es especialista en alimentación, lamentablemente no sirven”.