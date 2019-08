Rico y seguro: dónde salir a comer 100% libre de gluten en Montevideo

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



Se estima que en Uruguay hay unos 34.000 celíacos y, si bien cada vez hay más productos sin gluten en las góndolas de los supermercados, estas opciones suelen tener un precio más elevado que el resto.

A los celíacos y a los intolerantes al gluten no les queda otra que hacer un esfuerzo y comprar estos alimentos, ya sea para consumirlos directamente o para cocinar e ir con sus cuidadas preparaciones al trabajo, a los cumpleaños o a las reuniones familiares. Pero, si quieren salir a comer afuera, ¿cuáles son las opciones? ¿Hay lugares que sean seguros para comprar el almuerzo cuando no olvidaron de armar la vianda? ¿Dónde ir para compartir una cena fuera de casa?

Aquí, algunas de las opciones que hay en Montevideo en las que se puede encontrar comida elaboradas sin gluten y de forma segura.

Este restaurante de minutas 100% sin gluten se encuentra en el Centro de Montevideo desde hace más de un año. Marcelo Postiglione, el gerente, contó que lo que más pide la gente son pizzas y empanadas, aunque también son famosas las pastas del lugar que, al igual que los otros platos, no solamente lo solicitan celíacos, sino también familias enteras para compartir. Con el chef Leonardo Zuffo al frente de la cocina, entre las opciones que tienen están las hamburguesas, los chivitos, las tartas, las papas champi, pastas rellenas y secas, entre otras preparaciones. Postiglione destacó el cuidado que tienen en el local para la elaboración de los alimentos y contó que el pan, por ejemplo, lo hacen allí mismo. Dijo que incluso tienen clientes que van exclusivamente a comprarlo allí. El gerente de Ten explicó que todo el personal del restaurante es muy consciente del cuidado que deben tener y está prohibido que cualquier persona ingrese con productos que puedan contener gluten. Dirección: Tacuarembó 1401, esquina Guayabos (Centro). Horarios: De lunes a sábado de 11 a 14.30 y de martes a domingo de 20 a 23.30 horas. Teléfono: 092795196 o 24075703. Redes sociales: Facebook e Instagram . Precios: Para tener una idea de los precios, por ejemplo, una pizza con gustos sale $350, las empanadas, $75 cada una, y los chivitos completos, ideales para compartir por su tamaño, salen $359.

Desde hace 12 años esta casa de comidas ubicada en la zona de Punta Carretas lleva la salud como insignia: su propuesta incluye preparaciones 100% libres de gluten y también tiene opciones sin azúcar, por lo que son una buena opción para los diabéticos. “Todos nuestros productos son bajos en contenido graso, son preparados sin conservantes y sin aditivos. Nosotros tratamos de brindar el producto lo más sano posible. Yo soy licenciada en Nutrición y justamente apunté a prevenir otras enfermedades, porque el celíaco encuentra muchos productos que son mayormente importados y que tienen muchos conservantes, grasas y aditivos y les terminan cayendo mal porque los celíacos tienen toda la parte digestiva muy sensible”, dijo a El País Marcia Hill, propietaria de Gluteno sana ingesta. Lo que más piden los clientes es panificado. Además, a este lugar también llegan muchas personas que no son celíacas ni intolerantes al gluten pero que buscan comer de una manera más sana: se venden muchos platos que son vegetarianos, así como otros que tienen carne o también pastas, todas preparaciones “muy balanceadas y ricas”, agregó Hill. Dirección: Scosería 2637 esquina Francisco Aguilar (Punta Carretas). Horarios: De lunes a viernes de 11 a 19.30, sábados de 9.30 a 13.30 horas; está cerrado los domingos. Teléfono: 27109138. Redes sociales: Facebook e Instagram . Precios: En promedio se puede comer gastando entre $200 y $300 por persona.

Este restaurante está desde hace dos años en el Centro de Montevideo y tiene sobre la mesa una propuesta que se basa en una cocina “inclusiva”, porque además de brindar platos que son 100% libres de gluten, también tiene postres sin azúcar y preparaciones sin sal agregada. Daniel De Bellis, dueño del local, señaló que la propuesta es muy variada: tiene desde opciones vegetarianas y veganas, pasando por pizzas, hamburguesas, milanesas, hasta platos un poco más exóticos como, por ejemplo, falafel, tacos y quesadillas. Se ofrece preparaciones con un toque árabe: shawarma, yogurt con menta y pepino y lehmeyun. “La idea de tener un restaurante con este tipo de propuestas comenzó porque mi hermano es intolerante al gluten y yo soy diabético”, contó De Bellis. Lo que más piden los comensales, señaló, son los tacos y las quesadillas, aunque las estrellas de los mediodías son las tartas que, según aclaró el propietario, no son comunes, sino que tratan de darles un toque gourmet: hay una, por ejemplo, de bondiola, aceitunas negras, tomate y queso; otra de pollo a la crema con panceta y semillas de girasol. Dirección: San José 1084 (Centro). Horarios: De lunes a miércoles de 11.30 a 19, jueves y viernes de 11.30 a 23.45, sábados de 12 a 15 y de 20.30 a 23.45 horas; los domingos están cerrados. Teléfono: 29036600. Redes sociales: Facebook e Instagram . Precios: Hay opciones desde los $130 como por ejemplo las quesadillas, hasta los $410 que sale una milanesa napolitana. En promedio, se puede comer gastando entre $300 o $350 por persona.

Los Leños

100% gluten free

En el mes de junio de 2018 Los Leños reabrió con el mismo nombre y en el mismo lugar que un restaurante que ya formaba parte de la historia gastronómica de Montevideo (funcionaba desde 1964), pero esta vez para ofrecer una propuesta 100% libre de gluten.



El encargado del local, Daniel Pérez, contó que dentro del menú que tienen hay carnes, pescados, pastas. “Es como si fuera un restaurante convencional, pero simplemente es sin gluten. Hay pan, tostadas, meriendas, galletas, galletitas. Somos muy cuidadosos con el tema contaminación”, dijo a El País.



Uno de los platos que más piden los comensales, según Pérez, es la lasagna. Pero aclara que a sus mesas no llegan solamente personas intolerantes al gluten o celíacas: “Lo que nos pasa es que no nos promocionamos como un restaurante exclusivamente libre de gluten y entonces mucha gente viene y después de comer recién se entera. Ni se dan cuenta que no tiene gluten y esa es un poco la idea”.



Desde las 12 hasta las 16 horas se ofrece el almuerzo, mientras que desde las 16 hasta las 19.30 se ofrece como merienda un té completo; desde las 19 horas se puede ir a cenar.



Dirección: San José 909 (Centro).

Horarios: de lunes a domingo de 12 a 00 horas.

Teléfono: 2900 2285.

Redes sociales: Facebook e Instagram.

Precios: En promedio, para un menú completo cada persona gasta unos $1.200 si consume entrada, plato principal, postre y bebida.