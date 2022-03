En el radar de los mejores: un bar uruguayo entre los "descubrimientos" de los 50 Best

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El bar uruguayo Baker´s ingresó a la lista de los 50 Best Discovery, una categoría creada en el año 2019 por la marca 50 Best, que es la que clasifica y reconoce anualmente los ya conocidos premios The World’s 50 Best Restaurants y The World’s 50 Best Bars.

Entre los 50 Best Discovery están bares y restaurantes de distintas partes del planeta, que fueron elegidos por los especialistas de la marca, que incluyen además miles de reseñas de lugares en 75 países.

Esta lista combina lugares que pueden o no haber estado entre The World’s 50 Best Restaurants, The World’s 50 Best Bars, Latin America’s 50 Best Restaurants, Asia’s 50 Best Restaurants y Asia’s 50 Best Bars.

En el sitio web de los 50 Best Discovery se pueden buscar los bares y restaurantes reconocidos a partir de su ubicación. Al ingresar a cada uno de los lugares se puede leer una reseña, así como precios, direcciones y datos para contactarse. En el caso de Uruguay, el único bar que aparece es Bake´s

.

Los tres socios de este bar que desde hace unos seis años funciona en Cordón (Montevideo), Santiago Urquhart, Agustín Enríquez y Fidel Sarli, comenzaron a notar hace unos días la presencia de más extranjeros en sus mesas.



Sarli contó a El País que empezaron “a recibir un volumen grande de visitas de extranjeros. Uno de ellos contó a un mozo que había llegado porque éramos el primer bar de Montevideo que salía en el buscador de Google. Después recibimos a otro turista, de Nueva York, y al preguntarle cómo había llegado sacó su celular y nos mostró que estábamos en esta lista de los 50 Best Discovery”.



Para destacar la importancia que tiene para ellos este reconocimiento, señaló que “este es el paso inicial para en algún momento poder ingresar al ranking de los 50 mejores” del mundo. “Para todos los que trabajamos de esto, es como la aspiración máxima ingresar en ese ranking”, sostuvo, “por la gran vidriera que da hacia el mundo y porque realmente suelen estar los mejores”.



La filosofía de este bar, contó Urquhart, es “la buena vida, que el que venga la pase bien, que es lo que cualquiera en todas partes del mundo cuando va a un bar. Entonces con esa idea del disfrute y los tragos ricos, nuestro fuerte es la coctelería. Tenemos gran conocimiento en tragos clásicos, un programa de bebidas muy sólido, con variedad de destilados, licores, vermut, una buena carta de vinos y cervezas. Es un programa integral, no solamente con coctelería, sino que tenemos un cuidado muy grande en todo el ramo en general de bebidas”. La cocina, agregó, no se queda atrás, con una carta que se basa en tapas, que es ideal para el lugar.



Por un lado Baker´s celebra este reconocimiento que los posiciona en el mapa mundial, pero por otro lado, a nivel local, siguen a la espera de una solución para una situación que viven hace aproximadamente un año, cuando el municipio les inhabilitó la colocación de mesas y sillas fuera del local por ruidos. “Es algo que nos viene perjudicando muchísimo nuestro normal funcionamiento y producto de eso, nos hemos incluso planteado la continuidad, ya que somos un bar chico, y hay veces que se nos vuelve insostenible este asunto, donde otros pueden ocupar la vereda y nosotros no”, señaló Sarli.



Urquhart añadió que siguen a la espera de una solución porque “aparecemos en esta lista en la que están los mejores, que si bien no es un premio directo sí es una mención honorífica, pero, por otro lado, acá pasa esto. Y nosotros nos estamos perfilando para estar entre los mejores, sabemos cuál es el camino a seguir, queremos hacerlo. Mientras el mundo nos reconoce, acá nos ponen palos en la rueda”.

Baker´s está en Pablo de María 1198, Montevideo. Abren de lunes a sábado de 19 a 02 horas y están en Instagram como @bakers_mvd.