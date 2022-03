Piden no discriminar a pacientes con obesidad en los centros de salud

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el marco del Día Mundial contra la Obesidad, que se celebra este viernes, la Sociedad Uruguaya para el Estudio de la Obesidad pidió que no se discrimine a estos pacientes en los centros de salud. Su presidenta, Adela González Barnech, enumeró una serie de problemas a los que se enfrentan.

Indicó que "tienen un estigma porque se van a atender y no tienen un resonador para el peso que pueden llegar a tener", por ejemplo. Tampoco "tienen una silla de ruedas para trasladarlos. Están en la cama y, para moverlos, es con un guinche".



Por otra parte, indicó que la obesidad es una enfermedad y, como cualquier otra, requiere tratamiento. "Comer sano no adelgaza. Está bien, pero no adelgaza. El paciente puede comer sano y engordar, porque tiene una patología", enfatizó.

El Ministerio de Salud Pública indicó este jueves en un comunicado que "la obesidad es uno de los problemas sanitarios a nivel mundial con una preponderancia alarmante en niños y adolescentes", y "Uruguay no está ajeno a esta dificultad".



La cartera recogió en un comunicado que, en Uruguay, "según datos de la Encuesta de Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud del 2018, la prevalencia del sobrepeso y obesidad en niños menores de 5 años alcanzaba el 12% y un 27,9% presentaban riesgos de sobrepeso".



El Ministerio de Salud agrega que la obesidad alcanza una prevalencia del 40% en niños de 4 a 11 años, según la Evaluación del Programa de Alimentación Escolar (2019).

En los adolescentes, en tanto, la prevalencia representa un 36,3% según la Encuesta Mundial de Salud Escolar (2019), y en mayores de 25 hasta los 64 años, alcanza el 65% de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de Enfermedades No Trasmisibles (2013), indica la cartera en su sitio web.



El director General de la Salud, Miguel Asqueta, se refirió a la "estigmatización", y destacó la importancia de "sacar el foco de la persona que padece esta enfermedad y realizar el análisis con la mirada puesta en la sociedad, los entornos y la multiplicidad de factores que contribuyen a que una persona llegue a esta situación".