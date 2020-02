Los pasos a seguir para un correcto lavado de manos y así evitar enfermedades infecciosas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón, sino dispone use alcohol en gel. Tal es la primera indicación de las Medidas generales de prevención de enfermedades infecciosas respiratorias que recomienda el Ministerio de Salud Pública (MSP), hoy más vigente que nunca porque es el primer consejo para cuidarse del coronavirus, una enfermedad que ya dejó más de 200 muertos en China, país donde se originó un brote.



El lavado de manos parece un procedimiento sencillo, pero, en realidad, hacerlo bien demanda seguir una serie de pasos y dedicarle tiempo.



Entre 40 y 60 segundos es lo que lleva lavarse las manos correctamente y son cinco los pasos que hay que seguir para hacerlo bien: mojar, enjabonar, frotar, enjuagar y secar.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo desmenuza aún más y propone 11 pasos:



1. Mójese las manos.



2. Aplique suficiente agua y jabón para cubrir todas las superficies de las manos.



3. Frótese las palmas de las manos entre sí.



4. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa.



5. Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados.



6. Frótese el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta, manteniendo unidos los dedos.



7. Rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, fróteselo con un movimiento de rotación y repítalo a la inversa.



8. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa.



9. Enjuáguese las manos.



10. Séqueselas con una toalla de un solo uso.



11. Utilice la toalla para cerrar el grifo.



Desinfectante.

Puede ocurrir que nos encontremos en un lugar donde no contemos con todo lo necesario para respetar a rajatabla los pasos del lavado de manos.

Por ejemplo, si no hay disponible agua y jabón, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomienda recurrir a un desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol, algo que se puede chequear leyendo la etiqueta del producto.



Si bien los desinfectantes pueden reducir rápidamente la cantidad de microbios en las manos, hay cosas que no hacen: no eliminan todos los tipos de microbios, es posible que no tengan la misma eficacia si las manos están visiblemente sucias o grasosas y quizás no eliminen las sustancias químicas perjudiciales, como pesticidas y metales pesados.



Para su uso también hay pasos a cumplir:

1. Aplíquese el gel en la palma de una mano (lea la etiqueta para saber la cantidad correcta).



2. Frótese las manos.



3. Frótese el gel sobre todas las superficies de las manos y los dedos hasta que estén secas. Esto debería tomar unos 20 segundos.