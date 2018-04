La pantalla de tu iPhone 8 dejará de funcionar si no fue reparada por Apple

La última actualización del iOS, la plataforma de software utilizada por los dispositivos móviles de Apple , puede dejar fuera de servicio a las pantallas de los teléfonos iPhone 8 que fueron reemplazadas en un servicio técnico no oficial de la compañía. Este cambio afecta a los equipos que hayan actualizado a la versión 11.3 del sistema operativo, disponible desde fines de marzo, según reporta el sitio Motherboard.



La actualización deshabilita la función táctil del iPhone al detectar que la pantalla fue reemplazada por una tienda de reparaciones ajena a Apple. A su vez, el iOS 11.3 también permite deshabilitar la ralentización del procesador en base a la performance de la batería, en respuesta a una polémica que afectó a los teléfonos de la compañía en diciembre pasado.



El circuito de reparaciones fuera del soporte oficial de Apple ya había experimentado un incidente similar cuando los iPhone 6 quedaban inutilizados cuando se reemplazaba el módulo Touch ID, utilizado para la identificación biométrica de la huella dactilar. En esa ocasión, el dispositivo emitía un mensaje de Error 53 y dejaba de funcionar.



"Los clientes están molestos y ven que es una decisión de Apple para evitar las reparaciones de los teléfonos fuera de las tiendas oficiales", dijo Aakshay Kripalani, el dueño de Injured Gadgets, una tienda de Georgia, Estados Unidos, al ser consultado por Motherboard.



Se especula que los iPhone 8 cuentan con un chip adicional que se sincroniza con la pantalla. Si esta parte es reemplazada, la tienda debe actualizar el chip o sino iOS 11.3 deshabilitará la función táctil. Esto provocó que muchas tiendas de reparaciones comenzaran a rechazar los cambios de pantalla de este modelo de teléfono.



Las quejas apuntan a la modalidad de bloqueo en el cambio de una pantalla, que no debería afectar cuestiones de seguridad como ocurrió con el iPhone 6 con el reemplazo el botón Touch ID, o con el actual iPhone X, cuyo sistema de identificación Face ID utiliza la cámara frontal acompañada por un sensor de luz de ambiente. En este caso, su reemplazo no funciona por cuestiones de seguridad.