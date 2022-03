Pánico en Barra de Tijuca: boa constrictor fue capturada en un piso 19 tras 13 días de aterrar vecinos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Vecinos del Condomínio Ernest, domicilio privilegiado de la Avenida Lúcio Costa, en Barra da Tijuca, vivieron 13 días de terror, después de que una boa constrictor escondida en la parte estructural del edificio, se presentó en varios departamentos y no fue encontrada por el Agentes de la Policía Ambiental de Bomberos. El pánico, que llevó a muchos vecinos a abandonar sus casas y refugiarse en hoteles, sólo terminó el jueves pasado, cuando el investigador Ricardo Francisco Freitas Filho, conocido como Doutor Jacaré, logró localizar y capturar al animal.

El drama en la Torre Ernest Hemingway tiene contornos que recuerdan a una película. El día 12, un niño que vivía en el piso 19 le dijo a su padre que había una serpiente en su habitación. Sin tomarse demasiado en serio la conversación, el hombre se dirigió al lugar y se sobresaltó al ver al animal en la barra de apoyo de la cortina. Rápidamente notificó a la administración del edificio, pero cuando regresó, la serpiente ya no estaba en su lugar.



Poco tiempo después, el vecino también reportó haber visto al animal en su apartamento, fue entonces cuando decidieron llamar a los Bomberos, los cuales tras la inspección del edificio, no encontraron a la serpiente. Con eso, la noticia se difundió y los temerosos pobladores se refugiaron en hoteles, hasta que se encontró al animal.



Luego vino el biólogo Francisco Ricardo Freitas Filho, director del Instituto Jacaré, que actúa en el estudio y preservación de la fauna de las Lagoas da Barra y Jacarepaguá. Llamado para tratar de solucionar el problema, pronto identificó cómo el animal se refugiaba y se movía por el condominio.



El edificio cuenta con interconexión por estructuras de yeso que conectan los departamentos entre sí. Además, otro vecino había sustituido parte del yeso por un canalón, debido a la humedad. Entonces había un ambiente propicio para el animal, que se movía por ese espacio de un apartamento a otro y, con el acceso a la estructura vertical, también podía moverse entre pisos - dijo.



Pero aún con el diagnóstico del especialista, los vecinos no lo dejaron intentar localizar a la serpiente y llamaron a la Policía Ambiental, quienes al igual que los bomberos, no encontraron al animal. Fue entonces cuando la gerencia se puso en contacto con el Dr. Alligator una vez más y le pidió que resolviera la situación.



“Me permitieron acercarme al animal y estudié los espacios por los que pasaba hasta un punto donde podría estar. Hicimos un agujero en la estructura de yeso y cuando puse mi cabeza allí, vi la serpiente y luego pude capturarla”, dijo.



Con la captura se descubrió que el problema en el condominio de Ernest Hemingway podría haber empeorado aún más. La serpiente, que ha sido identificada como Sussuaboia, estaba preñada y podría haber dado a luz a crías, que se reproducirían y extenderían por todo el edificio.



Queda la duda de cómo llegó allí el animal. Para el biólogo, debió haber sido mantenido en cautiverio irregularmente por otro vecino del condominio.



Esta especie no es nativa de los lagos de la región. E incluso si lo fuera, es muy poco probable que suba al piso 19. Como suele criarse en cautiverio, creo que es algún residente que intentó tener esta serpiente como mascota, perdió el control y la dejó escapar. En busca de agua y comida, el animal se refugió en la estructura - concluyó el especialista.