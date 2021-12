¿Los pájaros no son reales? Una teoría conspirativa que suma seguidores en las redes sociales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Birds Aren’t Real (los pájaros no son reales) es un movimiento que nació en 1976 pero que sigue vigente hasta el día de hoy. Aunque con el tiempo cambió sus objetivos: inicialmente, buscaban detener el genocidio de aves “reales”; ahora, el movimiento busca concientizar “a todos” sobre el hecho de que “el gobierno ha reemplazado a todos los pájaros vivos con réplicas robóticas”, o así lo define en su web.

Hoy en día, Los Pájaros No Son Reales suma miles y miles de seguidores en sus redes sociales (Instagram, Twitter, Tik Tok y Youtube). Incluso, de acuerdo a lo que detalla The New York Times, los seguidores de este movimiento protestaron recientemente frente a la sede de Twitter de San Francisco para que cambiara su logotipo, ya que cuenta con un pajarito celeste.

Pero, ¿cómo surge esta teoría? Todo se remonta a 1947 cuando se fundó la CIA y, de acuerdo al sitio web oficial, “su única responsabilidad era vigilar y estudiar a decenas de miles de estadounidenses sospechosos de hacer cosas comunistas”. En 1956, Dwight D. Eisenhower, quien en ese momento era presidente de Estados Unidos, “propuso un plan para poner las cámaras en el cielo”, según detalle el sitio web y agrega: “ Se cree que el plan inicial para matar a todas las aves y reemplazarlas con cámaras voladoras se ideó un fin de semana de mayo de 1956”.



Para Birds Aren’t Real “los pájaros no existen y, en realidad, son réplicas de drones instalados por el gobierno de Estados Unidos para espiar a los estadounidenses”, explicó The New York Times y remarcó que esta teoría, ya de hace algunos años, es ahora impulsada por la generación Z. Una generación que usa remeras con el nombre del movimiento, realizan manifestaciones y difunden el slogan.



Pero, de acuerdo al sitio inglés, “los seguidores del movimiento y su creador son cómplices de una broma: saben que los pájaros existen y que su teoría es inventada”. Sin embargo, para ellos, “es un movimiento socialparódico” que tiene un propósito: “En el mundo de la posverdad, dominado por teorías de la conspiración en línea, los jóvenes se han unido en torno a este esfuerzo para criticar, combatir y burlarse de la desinformación”.

“La mayoría de las teorías de la conspiración están alimentadas por el odio o la desconfianza hacia un líder poderoso, pero esto consiste en encontrar una salida a nuestro malestar”, dijo. Añadió que el movimiento era “más sobre la alfabetización mediática”, dijo uno de sus integrantes al New York Times.