P30 Pro: el nuevo teléfono de Huawei tiene la cámara más poderosa

El P30 Pro de Huawei es el primer teléfono del mundo que tiene cuatro cámaras Leica -la empresa alemana que fabrica lentes para las distintas marcas de cámaras profesionales-. El fabricante chino, que aumentará la oferta de su producto más suntuoso en Uruguay, desarrolló el “súper zoom”.

Los eclipses de la luna ahora pueden ser fotografiados gracias a una de esas cámaras: la teleobjetivo. El lente llega a registrar objetos situados a 580 metros de distancia. Es nítido y no pierde calidad. Llega a reconocer hasta lo que hacen en el interior de un apartamento, por ejemplo.



Las fotografías muestran un desenfoque más adecuado del fondo. Esto es gracias al sensor TOFF, que se une en varios teléfonos Android y que garantiza imágenes con una estética más llamativa; más vistosa; más profesional.



Tanto énfasis le da Huawei a la fotografía que el dispositivo cuenta con un modo “profesional” para aquellos que quieran sacarle jugo y tengan conocimientos más avanzados.



En video, la gran novedad, que llega con una actualización del sistema operativo Android, es que permitirá dividir la pantalla para filmar dos videos al mismo tiempo. De un lado podrá filmar con el teleobjetivo algún detalle de un paisaje y, con la gran angular, el paisaje completo.

Pantalla y seguridad.

Como los Galaxy o los iPhone, el teléfono aspira a ser casi todo pantalla. Si bien las cámaras en este aparato son muy poderosas y registran detalles impensados hasta hace algunos años para un teléfono, el dispositivo en cuestión cuenta con la pantalla OLED y Full HD plus. Eso hace que las imágenes que retrata se vean con una definición pocas veces vista en el mundo de los smartphones.



El P30 Pro tiene la mitad de bordes que el iPhone XS Plus, que es el competidor directo. Esto significa que tiene más pulgadas. Más allá de esta elegancia, sin una carcasa el metal trasero a veces hace que el teléfono se deslice en las manos y provoque miedo a caerse.



El reconocimiento facial garantiza seguridad. Reconoce 1.000 puntos de la cara. Jugar a poner una foto es en vano: el dispositivo no se desbloqueará. Pero a Huawei le queda trabajo por hacer. Ante lugares de relativa oscuridad, le cuesta decodificar el rostro del usuario. Ahí entra en juego el botón biométrico, el que se debe presionar con relativa intensidad para lograr ingresar al dispositivo. No alcanza con solo reposarlo. Eso genera que, a menudo, haya que presionarlo más de una vez porque no reconoce el dedo con exactitud.

Foto: Darwin Borrelli

El P30 soporta el agua. De hecho tiene un certificado de calidad que contempla su uso hasta media hora a un metro y medio de profundidad. Pero desde Huawei explicaron a El País que no recomiendan a los usuarios utilizarlo como entretenimiento subacuático. Sí aseguraron que el teléfono no sufrirá daños al recibir agua de manera accidental.



El dispositivo cuenta con un sistema de carga rápida. En 30 minutos pasa de 0 a 70%. El modelo anterior era de 0 a 58%. Esto cambia una faceta del comportamiento del usuario de smartphone: ya no es necesario dejarlo cargando durante toda la noche, con ponerlo de mañana durante el desayuno alcanza y sobra para utilizarlo durante todo el día.



En términos generales, el dispositivo dura un día entero con un uso fuerte, según la experiencia hecha por El País. Si es un usuario no tan frecuente, puede durar hasta 48 horas.

Mercado.

Huawei ha encontrado que el mercado uruguayo está cada vez más interesado en adoptar estos productos. Una muestra de ello es que antiguamente la línea “P” venía solo en color negro. En este caso, estará disponible en color cristal y en el color aurora.



El camino trazado de Huawei llegó con celulares menos suntuosos. Estos teléfonos, los más costosos del mercado que buscan pelearle a Samsung y a Apple, llegan con más unidades.



Este equipo está a la venta con 256 GB de memoria y 8GB de RAM. El P30 convencional, con menos prestaciones que la versión Pro, vendrá solo con 128 GB de memoria y 4GB de RAM. Las operadoras telefónicas empezaron a vender el equipo el pasado 7 de mayo en 24 cuotas a $ 1.857 por mes.