Un misterio médico persistente: ¿por qué tenemos hipo?

Conocido en la literatura médica como singultus (del latín para jadeo o sollozo), el hipo es familiar para cualquiera que haya respirado. De hecho, se comienza a tener hipo en el útero. La mayoría de las personas tienen más hipo durante la infancia y los episodios se vuelven menos frecuentes con el tiempo, pero incluso en la edad adulta, el hipo sigue siendo una ocurrencia común y molesta. El hipo puede variar de cuatro a 60 hipos por minuto.

La mayoría del hipo es benigno y dura solo unos minutos u horas. Pero a veces el hipo es indicativo de un problema de salud más grave, especialmente cuando se repite o no desaparece durante días, semanas o años. Más allá de ser vergonzoso, las contracciones musculares pueden ser físicamente agotadoras. Pueden interrumpir el sueño y dificultar la alimentación. Aproximadamente 4.000 personas en EEUU ingresan al hospital cada año por hipo. Los médicos dicen que hay tantas causas para el hipo como remedios locos, como tirarse de la lengua, pararse sobre la cabeza y tragar azúcar granulada. Algunos realmente funcionan.

Todos tienen hipo y, sin embargo, todavía no se comprende bien. “Las cosas que no son tan peligrosas no se estudian tanto”, dijo John Cullen, médico de familia en Valdez, Alaska, quien también es presidente de la Academia Estadounidense de Médicos de Familia. Él ve una buena cantidad de pacientes con hipo persistente, incluidos los fetos con hipo a las 17 o 18 semanas.

Los científicos saben que cuando usted tiene hipo, hay una contracción repentina e involuntaria del diafragma y de los músculos entre las costillas. Esto provoca una rápida ingesta de aire que provoca un cierre rápido y ruidoso de la glotis. El diafragma es una lámina muscular doméstica que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal, mientras que la glotis es una abertura entre las cuerdas vocales en la laringe que se cierra cuando comemos. El espasmo muscular seguido por el cierre rápido de la laringe es lo que causa la secuencia característica de sacudidas corporales y relajación. Cuando los bebés tienen hipo en el útero, una teoría es que básicamente están haciendo ejercicios de calistenia pulmonar para prepararse para respirar una vez que nacen.

Los expertos tienden a estar de acuerdo en que hay un arco reflejo de hipo que incluye los nervios vago y frénico. Juntos, estos nervios se extienden desde el tronco encefálico hasta el abdomen, con ramas que alcanzan el diafragma y muchos órganos internos, incluidos el estómago, los intestinos, el bazo, el hígado, los pulmones y los riñones. “Si tiene irritación en cualquier parte del circuito, puede tener hipo”, dijo Mark Fox, profesor de gastroenterología de la Universidad de Zúrich.

Una de las causas más comunes de hipo es un estómago distendido. Si su estómago se llena demasiado, ya sea con comida o gas, puede estimular los nervios vago o frénico y provocar hipo. Esto plantea un problema para aquellos que han cambiado de refrescos azucarados a agua con gas porque esta última tiene burbujas más insistentes, lo que puede provocar más hipo. Las bebidas gaseosas también pueden provocar reflujo, otro desencadenante del hipo.

Pero realmente, cualquier cosa que altere o agrave sus vías digestivas o respiratorias puede provocar hipo. Cosas como comer alimentos muy calientes o picantes o comer demasiado rápido y tragar aire al mismo tiempo. Puede tener hipo al beber alcohol, fumar cigarrillos o vapear. Reírse mucho, hablar con entusiasmo y afeitarse o acariciarse la garganta también pueden provocar espasmos en el diafragma. También pueden el estrés y la ansiedad, la falta de sueño, las deficiencias minerales, los desequilibrios electrolíticos y la mala postura. Las causas más raras son la neumonía y los tumores en el cerebro, el estómago, los pulmones o el diafragma. Las personas con enfermedad de Parkinson y la esclerosis múltiple pueden tener episodios más frecuentes de hipo. Lo mismo ocurre con las personas con diabetes y enfermedad renal.

Cuando se trata el hipo persistente o problemático, Scott Gabbard, un gastroenterólogo de la Clínica Cleveland, dijo que es mejor cuidar la causa subyacente, si puede identificarla. Los ejemplos pueden ser evitar comidas picantes, comer varias comidas pequeñas durante el día o respirar de forma controlada cuando se siente abrumado y tomar medicamentos para controlar el reflujo gastrointestinal. Pero con muchos pacientes, dijo Gabbard, la causa no está clara: “Hay irritación en alguna parte, pero no sabemos dónde ni por qué”. Para los casos más extremos, se pueden recetar sedantes, relajantes musculares o medicamentos anticonvulsivos. Algunos pacientes tienen agentes anestésicos inyectados a lo largo de sus nervios frénico o vago o se les implanta un dispositivo de neuromodulación. Pero estas terapias invasivas son el último recurso y los efectos secundarios adversos a veces pueden ser peores que el hipo.