México se convierte en el primer país latinoamericano en tener Google Station

Durante la presentación del servicio, la directora del equipo Next Billion Users (NBU) de Google, Anjali Joshi, indicó que el proyecto pretende incluir a aquellos "usuarios de países en desarrollo como India o México que quieren acceder a la información y chatear con sus amigos como cualquier otro usuario de internet".



Google habilitó desde 56 puntos de acceso público distribuidos por todo el país, incluyendo centros comerciales y aeropuertos, en donde los usuarios pueden navegar en un internet hasta tres veces más veloz que el que ofrecen las redes Wifi domésticas a la hora de subir un video.



A lo largo de los meses y a raíz de las observaciones sobre el funcionamiento del servicio, Joshi aseguró que continuarán introduciendo Google Station "en muchos más sitios de México".



Declaró que el servicio "tiene el potencial de cambiar la vida de la gente" y nace de la necesidad de dar atención e incluir a estos nuevos usuarios de todo el mundo que hasta ahora permanecían invisibles.



"Algo importante para ellos es encontrar un trabajo, aprender un idioma o buscar información", aseguró, una necesidad que esperan poder satisfacer desde hoy.



Uno de los puntos a favor del servicio es que, pese a que implica una verificación para conectarse, el procedimiento requiere solo de un clic y Google no obtiene ningún tipo de datos del usuario.



Por ahora, recién lanzada la plataforma, el gigante tecnológico no puede estimar cuántos nuevos usuarios de internet comenzarán a usarlo gracias a ella.



Sin embargo, el director de mercadotecnia de Google en México, Miguel Alva, aseguró que estarán "observando el comportamiento y las necesidades" para decidir hacia dónde se van a dirigir.



Según Google, el 77 % de las personas que se conecta a internet en México lo hace a través de dispositivos móviles, dato que sustenta su apuesta por un servicio Wifi de calidad y gratuito.



Alva apuntó que se estima que, a finales del presente año, 66 millones de mexicanos tengan un teléfono inteligente, por lo que afirmó que "el potencial es enorme para nuestro país".