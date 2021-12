Moza es despedida por recibir propina de US$ 4.400

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El empresario Grant Wise reunió a sus colaboradores y clientes en el restaurante Oven and Tap, ubicado en Arkansas, Estados Unidos, durante la noche del pasado dos de diciembre.

Querían tener un buen gesto con la moza, quien los había atendido por varias horas junto a sus compañeros, para que tuvieran algo más de dinero durante la temporada navideña. Así que recolectaron la suma de US$ 4.400, aproximadamente $200.000.



“Todos en esta mesa han aportado 100 dólares para ti y para los demás meseros. (…) En total te daremos US$ 4.400”, le anunció Wise a la moza Ryan Brand, quien no pudo contener la emoción y empezó a llorar.



Sin embargo, la sorpresa fue recíproca cuando Wise y los demás asistentes se enteraron que la mujer había sido despedida luego de recibir la propina.



“No entiendo completamente por qué le pasaría eso a una mujer tan dulce y bondadosa”, aseguró Wise en una publicación de Instagram.



A pesar de haber trabajado por más de tres años en el lugar, Brand fue despedida de inmediato. “Me dijeron que debía entregar el dinero a mi jefe y que solo me darían el 20 por ciento”, comentó Brand, en charla con la cadena Fox.

Según dijo, tuvo que entregar el dinero a los propietarios del restaurante porque ellos querían, supuestamente, compartirlo con todos los empleados. Algo que no convenció del todo a la trabajadora, pues desde el inicio acordaron repartirlo entre los meseros que atendieron a Wise y sus colegas.



Ella se había ilusionado con la suma de dinero porque ya había pensado en pagar las cuotas de algunos préstamos que con la pandemia se le habían retrasado.



Oven and Tap no ha entregado mayores detalles sobre la situación. Solo emitió un escueto comunicado, para la cadena mencionada, en el cual aseguró que la moza “no fue despedida por retener la propina”. Además, sostienen que le entregaron US$ 2.200 dólares.



Cuando se trata de fiestas grandes, según la política de propinas del restaurante, los propietarios deciden cómo manejan o reparten el dinero.



“Debido a la privacidad y el respeto de nuestros empleados, no discutiremos el asunto”, dijeron en su misiva.



No obstante, en las últimas horas, los abogados de la moza le dijeron a The Washington Post que sus exjefes la habían amenazado con demandarla por dañar la reputación del negocio ante la polémica suscitada.



Entretanto, el empresario Grant Wise abrió una campaña en la plataforma GoFundMe con el fin de recolectar dinero en nombre de Brand. Por el momento, más de 520 personas han donado casi US$ 16.000