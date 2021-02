Limpieza fuera y dentro del hogar: productos para una gran desinfección

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El año pasado fue diferente para todos, y la limpieza y desinfección formó parte de nuestra rutina. Ya no hay quien llegue del afuera al hogar sin lavarse las manos o desinfectarse luego de asistir a un lugar público.

Esa tendencia llegó para quedarse a nuestra rutina. Y, por eso, Tienda Inglesa preparó un especial con todos los productos de limpieza y desinfección que necesitás para tu hogar: no solo para el hogar, sino también para la vuelta a clases y para el retorno a las actividades.

Solo en marzo del año pasado, la venta promedio en unidades de desinfectantes, principalmente en aerosoles, se multiplicó por tres. No solo eso, la gente también comenzó a utilizar alcohol líquido para poder desinfectar las superficies, así como la ropa y el calzado, además de las manos. De acuerdo a lo informado por Tienda Inglesa, la venta en unidades de un mes del 2020 equivalió a cinco meses del 2019.



Una de las tendencias que se acrecentó este año fue el jabón líquido de Skip para diluir. Un producto que cambió la limpieza como la conocíamos. Porque se usa menos plástico y porque tiene menos huella de carbono. El producto se diluye en la propia casa, sin tanta contaminación. Una oferta insuperable que se puede encontrar en Tienda Inglesa, con una promo de dos unidades de 500 ml a $538.



La limpieza del día de hoy puede significar también un futuro limpio. Seventh Generation, línea de alta calidad que solo podés encontrar en exclusiva en Tienda Inglesa. no tiene derivados del petróleo, además no tienen colorantes ni fragancias artificiales y sus envases son hechos con plástico reciclado. Con los siguientes productos podrás lograr una limpieza efectiva en base a plantas: ya está disponible detergente para lavavajillas así como también el detergente líquido para ropa (que rinde 66 lavados el más grande y 33, el más pequeño). Además, encontrarás limpiadores para baños y multiuso.



Con estos productos de Seventh Generation y el jabón líquido de Skip, Tienda Inglesa se posiciona como una marca que se compromete con un futuro limpio al elegir productos que cuidan el medioambiente.



La vuelta a clases también supone un cambio: después de un año de clases virtuales, los niños y niñas vuelven a sus instituciones educativas. Salir de casa no supone un problema. Para llevar la seguridad en la mochila o la cartera, está disponible el sanitizante de manos de Lysoform, de 47 ml, a $99. También las 50 unidades de tapabocas descartables a $1.450.

Otra de las ofertas que Tienda Inglesa propone para este especial de limpieza y desinfección es el insecticida Raid a $286 las dos unidades de 360 ml. También podés encontrar el detergente para lavajillas Cif Active en gel de 900 ml a $129 y el limpiador líquido Cristal de 1,8 litros a $180 las dos unidades.

Estos productos, disponibles en Tienda Inglesa, son la opción que necesitás para estar seguro dentro y fuera de casa. Las ofertas están disponibles hasta el 6 de marzo, en Tienda Inglesa.