Dos libros uruguayos entre los mejores del mundo: finalistas en los premios Gourmand

Los premios Gourmand Cook Book Awards, el reconocimiento más importante dentro del campo editorial de la cocina, ya tiene 98 finalistas a nivel mundial y hay dos uruguayos. Se trata de los libros Casero es mejor de Ximena Torres (Aguaclara) y de Hay Café, de Pablo Corrado, Andrés Amodio, Sabrina Srur (Grijalbo).



Dentro de los premios Gourmand hay dos categorías y los uruguayos ingresaron uno en cada una: Casero es mejor quedó como finalista dentro de la lista "Food culture" y Hay café dentro de la de "Drink Culture" (comida y bebida, respectivamente).

En el caso del libro de Xime Torres, quedó nominado dentro de la subcategoría "Woman chef book" (libros de chefs mujeres) y también dentro del grupo "family" (libros para toda la familia).



Hay café se ubica en la lista de los mejores libros del mundo relacionados a bebidas, en la subcategoría de cafés.



El ranking de los mejores del mundo de esta edición 2021 se anunciará en el evento que se hará en París el próximo 5 de junio.

Casero es mejor es el tercer libro de Ximena Torres y se publicó el diciembre 2020. Unas semanas atrás, la cocinera contó a TV Show: "Lo hicimos entre abril y mayo, durante la primera cuarentena y fue como sacarle lo positivo a una situación difícil. Tenía dos opciones, ponerme a lamentar y calentarme por los planes que se cancelaron al instante; o hacer nuevos planes, posibles durante la cuarentena, como un libro de cocina. Y así lo hicimos con un repertorio de recetas que son las que me acompañan desde hace muchos años".



Torres contó que en las páginas de su libro están plasmadas recetas que están en el recetario de su familia. "Hay por ejemplo un capítulo que son los siete platos que se comen en casa cada semana. Está el Charquicán que usa los ingredientes de nuestro puchero pero cocinados de otra forma y con un toque de comino, típico de la comida chilena. También el Pastel de Choclo que es otro plato chileno que se come mucho en casa. Otro capítulo son los dulces, ahí están los Cannoli, el Tiramisú que es un postre que me encanta e hice uno para 200 personas cuando me casé", dijo.

Hay café, por su parte, se publicó en julio de 2020 y surgió como una herramienta que la gente va a tener para preparar mejor el café en su casa: “Va a poder probar diferentes formas de hacer café, entender qué significa café de especialidad, su historia, el proceso que insume desde el fruto hasta llegar a la taza... Además hay entrevistas a tostadores y baristas”, detalló Corrado hace un tiempo a El País. Y lo resumió como un libro para profundizar y saber más del mundo de esta bebida.