Historias y colores para potenciar la creatividad de los más pequeños

El pasado jueves 28 de enero la creatividad de chicos y grandes llevó color al mediodía de Punta del Este. Sobre el mediodía y respetando el protocolo sanitario, las mesas del restaurante Il Barreto se llenaron de arte.



Allí se realizó un taller de pintura con el fin de dotar a los adultos de nuevas herramientas que les permitan gestionar correctamente las emociones de los más pequeños de la casa.

El evento contó con la presencia y guía del músico e ilustrador Nico Barcia, quien utilizó los libros Monstruos y El Verano que forman parte de su reciente colección que sale con El País No pares de pintar.

Además de disfrutar de la deliciosa gastronomía de Il Baretto, a cargo del chef Coti García Bianchi, los participantes tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre varios temas: sus miedos, temores e incertidumbres; al tiempo que fueron trabajando en equipo con los integrantes de su mesa.

Mediante la implementación de diferentes técnicas se presentaron distintos disparadores que potenciaron la creatividad y dejaron volar la imaginación.

Esta actividad, realizada con todos los protocolos sanitarios vigentes, permitió además de disfrutar del hermoso jardín al aire libre del restaurante Il Baretto.



Fue precisamente allí en donde los niños trabajaron exclusivamente en su mesa junto a sus acompañantes, siguiendo las guías de Barcia y las consignas de los libros, con todos los recaudos que la actual situación amerita.



La colección No pares de pintar de El País, Infantozzi y Santillana apunta justamente a ejercitar el pensamiento original de los niños y se lanzó el pasado 20 de enero.



Comprende 12 libros, cada uno de ellos compuestos por hojas pintoras con diversas consignas e imágenes realizadas por el artista uruguayo. A través de estas páginas, los niños podrán desarrollar su creatividad mediante la utilización de materiales de alta calidad.



Cada libro de esta colección se entrega con las tirillas de pinturas no tóxicas y también un pincel.



Al traer estos elementos, es algo que lo puede usar cualquier niño, ya que tan solo se necesitará un poco de agua. A partir de entonces entra en juego la imaginación: se pueden hacer mezclas, usar más aguados o más concentrados los colores, rinden además para varios dibujos, etc.



Los títulos de la colección No pares de pintar son los siguientes, en orden de aparición: Monstruos, El verano, El arte, El espacio, Amigos, Bichos, El cielo, Juegos, La tierra, Mi casa, Dinos y Árboles. El precio de cada ejemplar es de $ 130 (sin cupón).



Los Socios del Club El País que participaron en el taller brindado la semana pasada en Punta del Este pudieron disfrutar de la actividad con un 20% de descuento en su consumición y recibieron regalos especiales como gentileza de la empresa Infantozzi.