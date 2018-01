By Mariana Malek

Las probabilidades de supervivencia de pacientes con cáncer de mama no varían entre mujeres jóvenes con la mutación genética BRCA, que conlleva un alto riesgo de desarrollar la condición, y aquellas que no la tienen, según un estudio publicado hoy por la revista británica The Lancet.

El gen BRCA no influye en la probabilidad de supervivencia al cáncer de mama