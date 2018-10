El GDA premia a lo mejor del periodismo de América Latina

El Grupo de Diarios América (GDA) celebró anoche en Miami la séptima edición de los Premios de Periodismo GDA 2018, un reconocimiento al trabajo desarrollado en las redacciones de medios líderes de once países que componen este consorcio fundado en 1991.

En esta ocasión fueron premiadas cuatro categorías de contenidos publicados durante el 2017: ‘Reportaje noticioso de investigación’, ‘Nuevos formatos de vídeos’, ‘Propuesta editorial innovadora’ y ‘Ciencia y salud’. El diario O Globo de Brasil ganó dos categorías mientras que La Nación de Costa Rica y La Nación de Argentina triunfaron en otras dos. Pero también recibieron menciones honoríficas el periódico El Nacional de Venezuela y al grupo editorial GFR Media de Puerto Rico, compuesto por las redacciones de El Nuevo Día y Primera Hora.

“Nosotros hoy vamos a premiar el buen periodismo que es lo que nos queda a los medios de comunicación o casas editoriales como las que representamos”, expresó en su mensaje de bienvenida el maestro de ceremonias de la noche, Ernesto Cortés, editor jefe y coordinador GDA en El Tiempo de Colombia.



“Podrán surgir todas las tecnologías que ustedes quieran pero lo que no va a cambiar es la forma de contar historias. Las buenas historias en el periodismo van a prevalecer, por encima de la tecnología, por encima de las redes sociales”, enfatizó. “Yo llevo muchos años en el oficio y lo que yo leí en esta ocasión fue conmovedor por la manera en que estamos haciendo nuestro trabajo, por las herramientas que estamos empleando, por la calidad periodística, por la investigación rigurosa de nuestras casas editoriales y me siento muy orgulloso de ser parte de esta familia de periodistas y de este Grupo Diarios de América”, añadió Cortés, antes de comenzar la entrega de los premios junto a Ignacio Prado, del El Comercio de Perú y presidente de GDA y Luis Seguier, de la Nación de Argentina, vicepresidente del grupo.



De este modo, el primer premio, bajo la categoría ‘Reportaje noticioso de investigación’, se lo llevó el informe especial “Narcotráfico en Costa Rica / Narcodecomisos”, elaborado por un equipo multidisciplinario de La Nación de Costa Rica. Este trabajo constó de 12 entregas, publicadas primero en la web y luego en versiones resumidas en la edición impresa del diario.



La investigación llevó al equipo costarricenses a buscar las causas del porqué el narcotráfico se ha convertido en el mayor flagelo que azota Costa Rica y cuál es la capacidad de ese país para enfrentar esa crisis. La serie de artículos se publicó desde abril hasta noviembre de 2017.



“Quisimos demostrar en esta investigación los efectos que tiene el tráfico de drogas en un país tan pequeño como Costa Rica y lo hicimos desde el punto de vista de los homicidios, lo que se queda para consumo local y también lo evidenciamos obviamente desde el punto de vista, algo también muy novedoso, de las exportaciones de Costa Rica y cómo está dañando la economía del país”, explicó Armando Mayorga, jefe de información de este diario. “La investigación también llegó a determinar cuáles son las armas que tiene este país para atacar este problema. Obviamente, lo que el equipo de periodistas descubrió es que las armas son todavía muy rudimentarias”, abundó Mayorga.

En esta misma categoría se otorgó una mención honorífica al reportaje noticioso “Atrincherados en casa”, desarrollado por El Nacional de Venezuela, que recoge testimonios de los habitantes de los edificios de El Paraíso, zona del oeste de Caracas, atacados por los cuerpos de seguridad entre abril y julio del 2017, los meses en que los venezolanos salieron a las calles de todas las ciudades del país para expresar su descontento contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. La mención lo recogió Jorge Makriniotis, gerente general.



Por otra parte, el equipo de O Globo de Brasil ganó la categoría ‘Nuevos formatos de video’ con el documental de 14 minutos realizado en animación, “A Guerra do Brasil”. El video, publicado el 11 de diciembre de 2017, muestra que el país tuvo más de 786 mil asesinatos en 15 años del siglo XXI, número mayor que el registro en las guerras de Siria e Irak, en todos los atentados terroristas del periodo.



El documental apuesta por el uso de la animación como lenguaje periodístico. Tuvo distribución gratuita por YouTube, en versiones subtituladas en español e inglés y en diversas plataformas, incluyendo el sitio oficial www.aguerradobrasil.com.br, pero también en la edición impresa, cine y en otros eventos.



El documental “fue la manera que encontramos para explicar que el país vive una guerra, es una guerra sin ejércitos, sin enemigos”, explicó Chico Amaral, editor ejecutivo de O Globo, encargado de recibir el segundo premio de la noche. “Toda la producción nos tomó seis meses, desde el levantamiento de los datos hasta la finalización de la animación. Fue un equipo de seis personas más dos coordinadores”, detalló.



Para Amaral y su equipo de trabajo, este premio representa el éxito de haberse destacado en una nueva forma de decir la noticia. “Para nosotros es como una manera nueva de hacer periodismo porque somos una redacción tradicional que vive un proceso de digitalización, en busca de otras narrativas”, abundó.

El premio de la tercera categoría, ‘Propuesta editorial innovadora’, se le otorgó al equipo de La Nación de Argentina con el trabajo titulado “Dos años de análisis de las escuchas de Nisman”. En enero de 2017 este grupo argentino publicó en su página web una investigación que resume el desglose de más de 40 mil audios del teléfono intervenido de Jorge Yussuf Khalil, descrito por el fiscal Alberto Nisman como “la voz y oídos de Irán” en Argentina para descubrir la verdad del atentado terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en 1994, que costó la vida a 85 personas. Nisman, como titular de la Unidad Fiscal de Investigación Antiterrorista, utilizó las escuchas realizadas entre noviembre de 2012 y octubre 2014 para la elaboración de la denuncia que presentó, cuatro días antes de su muerte, ante el juez Ariel Lijo.



La innovación de esta investigación incluyó la carga de los audios en la página web con Voz Data, una plataforma desarrollada por La Nación junto a Knight Mozilla Open News y Civicus Alliance. El trabajo duró dos años y culminó con el desarrollo de una plataforma interactiva que permite navegar las escuchas a través de los temas y personajes más relevantes. Este premio lo recogió Ricardo Brom, gerente de inteligencia de datos editoriales de La Nación de Argentina.

En esta misma categoría GFR Media recibió una mención honorífica “María, un nombre que nunca vamos a olvidar” un trabajo colaborativo entre El Nuevo Día y Primera Hora. El grupo creó un micrositio que recopila los principales eventos que ocurrieron tras el impacto del huracán María en Puerto Rico. Publicado en octubre de 2017 despliega 59 videos, 343 fotos, cuatro mapas interactivos, 81 landing pages con etiquetas que despliegan las últimas noticias relacionadas a cada tema y los PDFs de las 53 ediciones especiales de los dos periódicos que se repartieron de manera gratuita durante un mes.

“Nosotros sabíamos que la gente en algún momento se iba a volver a conectar y que en muchos casos no sabían lo que había pasado a nivel país tras el paso del huracán. Realizamos este especial multimedia con el objetivo de que fuera un registro histórico que quedara para el futuro, que recopilara la información más importante y que fuera un reflejo de lo que le había ocurrido a cada uno de los 78 municipios después del huracán”, detalló emocionada María Arce, subdirectora digital del grupo. “Todos estábamos enfocados en lo mismo, en dejar una memoria histórica para Puerto Rico, que fue producido y realizado en las peores condiciones”, amplió Arce.



El premio de la categoría de ‘Ciencia y salud’ recayó también en el equipo de O Globo de Brasil con “As crianças invisíveis da epidemia de zika – a primeira geração da microcefalia”. La autora de este reportaje, Ana Lucia Azevedo, revela en sus escritos cómo vivían los primeros niños nacidos con microcefalia asociada con el virus zika en Brasil, un año después de la epidemia. La serie mostró el abandono de los niños y sus familias en el estado de Paraíba, por parte del poder público y contribuyó para que pudieran recibir más atención y asistencia.



Según explicó la periodista, fue muy importante presentar la diferencia entre los pequeños que recibieron la atención médica porque tenían los recursos económicos para hacerlo y aquellos que no contaban con la ayuda necesaria para enfrentar la microcefalia. “Eran niños y niñas casi condenadas a muerte, abandonados. Era muy grave. Todos los que aparecieron en el reportaje recibieron atención. Cerca de seis meses después, la mamá de uno de ellos me llamó para decirme que su hijo estaba sonriendo”, detalla conmovida Azevedo, minutos antes de recibir su premio.



El jurado de este año estuvo compuesto por: José Del Río, secretario general de redacción de La Nación de Argentina; Gabriel Trillos, director editorial de La Prensa Gráfica de El Salvador; Carolina Álvarez, subeditora de la sección internacional y coordinadora GDA en El Mercurio de Chile; Ernesto Cortés, editor jefe y coordinador GDA en El Tiempo de Colombia; Pablo Maldonado, editor de Mundo y coordinador GDA en GFR Media, Puerto Rico; el Dr. Alejandro Alvarado, director de la Maestría de Periodismo en español de la Universidad Internacional de Florida (FIU por su siglas en inglés) e Igor Galo, director de Comunicaciones para América Latina del Instituto Empresa Business School de España.



Para la evaluación de los trabajos sometidos se tomaron en cuenta criterios de calidad, relevancia, originalidad, innovación, rigurosidad en el trabajo de la reportería, de la investigación y del manejo de fuentes y de datos, estilos narrativos y técnica visual según correspondía a cada una de las categorías rotativas premiadas cada año.