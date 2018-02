El fútbol como excusa en España para prevenir la demencia senil

El exdefensa del Atlético de Madrid Roberto Solozábal, integrante de la selección española que ganó el oro olímpico en los Juegos de Barcelona 1992, y el antiguo lateral derecho del Valladolid Javier Torres Gómez deambulan por la sala animando educadamente al grupo a identificar a la leyenda argentina.



"¡Muy bien!", exclama Torres Gómez, con las mangas de su jersey gris dobladas hasta los codos, cuando uno de los ancianos reconoce a Maradona, jugador del Barça a principios de los años 80, antes de preguntar al grupo de cinco mujeres y tres hombres si recuerdan con qué pie jugaba.



Este taller es la última actividad del asilo privado Ballesol Olavide para estimular la actividad mental de sus residentes que sufren o están en riesgo de padecer Alzheimer u otras formas de demencia.



Durante doce semanas, con una sesión de dos horas cada una, voluntarios como Solozábal utilizan fotos, panfletos de partidos, cromos o bufandas futbolísticas del pasado para estimular las vivencias de los residentes de décadas atrás y ayudarles a recordar episodios de sus vidas.



Si bien el enfoque futbolístico es nuevo, la técnica -conocida como terapia de reminiscencia- es común en la práctica clínica contra la demencia.



Los estudios demuestran que esta terapia mejora tanto las funciones cognitivas como la calidad de vida de los pacientes levantando su autoestima y combatiendo la soledad, común en las casas de cuidados.





Emociones fuertísimas'

La Federación Española de Asociaciones de Futbolistas Veteranos (FEAFV) lanzó el programa en 2016 tras conocer una iniciativa similar en Escocia, con el convencimiento de que encajaría bien en un país loco por el fútbol como España, con hasta cuatro periódicos diarios dedicados a este deporte.



"El fútbol son emociones fuertísimas. Es algo que una persona recuerda", asegura el presidente de la federación, el exdefensa del Athletic de Bilbao de 77 años Juan María Zurriqueta.



A medida que la demencia progresa, los recuerdos de la infancia y la juventud suelen resistir más así que los moderadores de las sesiones evocan partidos y jugadores de décadas atrás para estimular los recuerdos de otros aspectos de sus vidas en esos tiempos.



Por ejemplo, en el taller en la residencia Ballesol Olavide, una charla sobre la final del Mundial de 1982 entre Italia y Alemania Occidental en el estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid llevó a otra conversación sobre dónde trabajan por entonces los participantes.





El fútbol marca a todos

"El fútbol es una excusa, es una herramienta para que despierte recuerdos en las personas. ¿Qué cosas de verdad te unen con tu infancia, te marcan? Una de ellas en España o en un país europeo es el fútbol", dice Solozábal, de 48 años, en la sala de conferencias donde moderaba la sesión, decorada con una foto gigante de una cascada.



"A todo el mundo nos roza, aunque no sea directamente. Igual a ti no te gusta el fútbol pero a tu pareja y a tus hijos sí", explica.



Los participantes del taller son animados a recopilar un álbum de recortes con los recuerdos de sus vidas que consiguen recordar.



"Me ayuda para la cabeza, que no se pierda. Hay mucha gente que no sabe dónde están y a mi esa gente me da lástima", dice Ricardo Marina Liceras, de 87 años, un antiguo conductor de autobús.



Lleva menos de un año viviendo en esta residencia y asegura que la experiencia le ha ayudado a sentirse más cercano a sus nuevos compañeros.



Los trabajadores y los familiares también señalan la mejora en el humor de los participantes.



La psicóloga del centro, Beatriz Gema Rodríguez Blázquez, asegura que ayuda el hecho de que el fútbol "es un tema que les gusta y que les apasiona".



"Les veo mucho más motivados, con muchísimas ganas de trabajar y de recordar".



La federación de futbolistas veteranos organizó 22 talleres de "reminiscencia" en diez ciudades diferentes de España entre 2016 y 2017, todas ellas implicando a jugadores retirados como moderadores.



Este año planea organizar otra veintena de talleres, parcialmente financiados por el sindicato de futbolistas profesionales AFE.