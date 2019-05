La frontera, un polo educativo binacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Formarme en un nivel terciario en el departamento que nací, me alegra mucho”, cuenta orgullosa Luciana González Campos (19). “Estudiar acá es una oportunidad que valoro, llegué a Rivera hace cuatro años y veo que la oferta educativa se amplía año a año”, agrega Evelin Pereira, que cursa su segunda carrera en el departamento que está a 500 kilómetros de la capital.

Las historias de Luciana y Evelin ilustran la realidad jóvenes que viven en Rivera, pero también representan la de estudiantes de la región —tanto de Uruguay como de Brasil— que pueden cursar carreras terciarias, incluso con la ventaja de obtener títulos binacionales. Hace unos años para avanzar en materia educativa los jóvenes debían dejar su ciudad, pero también sus hogares y familias y migrar a otras ciudades, con los costos económicos que conllevaba la movida.

“Soy de Vichadero. Mi padre es militar y mi madre ama de casa, no tendríamos condiciones económicas de mantenerme en Montevideo; Rivera me queda cerca”, puntualiza Luciana, que con el Ciclo Inicial Optativo del Centro Universitario de Rivera (CUR) suma créditos para hacer Licenciatura en Enfermería.

Historia de las ideas, Problemas de desarrollo, Lingüística y Metodología de la investigación son algunas de materias que procurará salvar este año. De lunes a jueves vive en el Hogar Estudiantil de la Intendencia de Rivera y de viernes a domingo regresa a su ciudad natal. “Aprovecho para estudiar con mis compañeras en el hogar y además puedo pasar tiempo con mi familia”, remarca quien considera que este año le sirve como adaptación porque considera que “no es fácil salir del liceo y entrar directo a la facultad”.

“Acá hay cursos que suman créditos, nos preparan para luego hacer otras carreras”, agrega Luciana. La opinión de Evelin, que asiste a la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC), coincide con la de Luciana.

“Soy de Paysandú, me vine hace cuatro años con mi familia y cuando llegué a Rivera no había tanta oferta”, cuenta Evelin. “Primero me anoté en la tecnicatura Binacional en Logística. Terminé y estoy tramitando mi título mientras hago la carrera de Ingeniería en Logística en la UTEC”, puntualiza esta sanducera de 30 años.

“Soy madre, para mí estudiar mientras crío a mi hijo, Joaquín de 8 años, es muy bueno”, subraya quien espera insertarse en el mercado laboral de la zona apenas obtenga su nuevo grado académico.

“Rivera tiene una sinergia muy particular con Livramento, acá Brasil y Uruguay están muy ensamblados y eso multiplica nuestras oportunidades”, reflexiona Evelin.

“La inauguración de la UTEC en noviembre de 2018 fue un hecho histórico para nuestro departamento, la frontera y la región por las particularidades que tiene esta concreción material debido a la impronta binacional, que la hace única en el país”, destaca el Intendente departamental de Rivera Marne Osorio.

La nueva y moderna estructura edilicia, ubicada cerca de la entrada de la ciudad, es hoy una realidad visible que comenzó con una lucha de toda la comunidad de la frontera, llevada adelante desde el Gobierno Departamental y los Representantes Nacionales del departamento de Rivera, en el año 2013.

Además la frontera cuenta con la firma del Convenio Anexo al protocolo de intenciones entre la Universidad Tecnológica, el Consejo de Educación Técnico Profesional - Universidad de Trabajo del Uruguay y el Instituto Federal de Educación, Ciencia y Técnología Educación, Ciencia y Tecnología Sul Rio-grandense. (IF-Sul), lo que coloca a Rivera en una posición académica muy destacada.

“Hoy tenemos una población estudiantil de nivel terciario que sobrepasa los 6.000 estudiantes, nos proyectamos como centro de una región con ofertas educativas únicas para la zona al norte del Río Negro y también para el Bioma Pampa de Educación superior”, señala Osorio.

Zona de influencia de la propuesta académica

“Las propuestas curriculares promueven la eliminación de inequidades históricas en el departamento y acercan a nuestros jóvenes posibilidades de una formación terciaria donde el conocimiento está aplicado a la producción local y regional posibilitando la innovación tecnológica desde la investigación”, remarca quien considera que “con el conocimiento y la academia en los territorios las inversiones se animan a llegar”, explica el jefe comunal.

“Para Rivera este es uno de los principales desarrollos estratégicos. La academia nos permite tener capacidad para que hoy se concrete la instalación de una Zona Franca, Industrial y Logística, emprendimiento que comprueba que gracias al polo de educación superior —donde hay una carrera en Ingeniería en Logística e Ingeniería Mecatrónica— tenemos personas altamente capacitadas”, subraya el intendente.

“El gobierno departamental también previó recursos para la infraestructura circundante al crecimiento académico; de hecho están asignados en el presupuesto del gobierno departamental”, manifiesta. “Esto genera una oportunidad del turísmo académico, una propuesta que diversifica el turismo de compra que tenemos tradicionalmente”, concluye satisfecho.