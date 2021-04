¿Cómo puedo donar celulares y computadoras para ayudar a niños a estudiar?

Ante el aumento de casos activos de COVID-19 y la obligatoriedad de las aulas virtuales, durante los últimos días muchos uruguayos se encontraron con dificultades para que sus niños siguieran las clases desde sus hogares. A lo largo y ancho del país empresas privadas y distintas organizaciones decidieron abrir sus puertas para facilitar el acceso gratuito a internet.

La movida solidaria también sumó a docentes que donan su tiempo y saberes y se ofrecen gratuitamente a asistir a escolares y liceales en distintas plataformas.

Bajo el nombre de Conectando la educación, una profesora de física creó una página de Facebook y una cuenta de Instagram en donde ya sumó más de 40 sitios y se actualiza en forma constante con la publicación de lugares que comparten conexión.

Emprendimientos solidarioss

A través de las redes sociales se viralizó el ofrecimiento de organizaciones que se encargaban de ser puente: reciben los equipos, los ponen a punto y los entregan a quienes los necesiten.

Las iniciativas promueven reunir celulares, tabletas y computadoras para que todos tengan herramientas con qué conectarse a clase. A ellos se les unieron personas solidarias que se encargan de juntarlas y entregarlas a los destinatarios.

Martín Canabal, de la empresa UyTech, contó que a raíz de la nota que recopilaba los lugares con wifi gratuitos, la firma se planteó cómo podía colaborar. Así surgió la iniciativa que hoy se encarga de reciclar computadoras, laptops y celulares para hacerlas funcionales y ponerlas a disposición de todo aquel que las necesite.

Ocho equipos serán entregados a la Fundación Corazoncitos, probablemente otras irán a Niños con Alas y ya se tuvo contacto con el presidente de la a Administración Nacional de Educación Pública (Anep), Robert Silva para determinar a quién más pueden ayudar.

Canabal remarcó que, por el momento, se recibe todo lo que pueda ser reciclado. Ante la duda, el ejecutivo solicita que se acerquen con el dispositivo que podría ser rescatado, al menos, en parte. Monitores, teclados y otros accesorios también son bienvenidos. Para colaborar con la iniciativa de UyTech, basta ir a su local de Maldonado 2002 (Montevideo)y por consultas pueden comunicarse al 2410 75 13.

Otra iniciativa difundida entre las redes busca equipos en desuso para que niños de las escuelas públicas de la red Aprender (contexto crítico) puedan conectarse desde sus hogares. Las donaciones se organizan mediante contacto telefónico al 099 535 642.

En Ciudad de la Costa, el restaurante El Brasero (que ya ofrecía wifi gratuito) también recibe celulares, les carga saldo y los entrega a escolares que no tienen internet o dispositivos en los que seguir sus clases en línea. El contacto habilitado para las donaciones es el teléfono: 098 389 641.

Luego de que la plataforma CREA fue liberada para su uso gratuito a través de las compañías de telefonía, un grupo de particulares creó un banco de celulares que recibe equipos. El contacto es a través de [email protected].

Por su parte, a través de un particular, la empresa de celulares Zona Phone hizo una donación de equipos nuevos en Río Negro y planifica llevar más teléfonos a quienes los necesitan, especialmente en el interior.

Nicolás Introini, director de la firma, explicó que el objetivo es establecer una alianza con una asociación sin fines de lucro para juntar fondos a través de la plataforma Donar Online y recaudar dinero para adquirir nuevos equipos a precio de costo (a través de sus proveedores) y acercarlos a quienes no tengan acceso a internet, como sucede en el interior profundo.

Requisitos básicos de los teléfonos donados

Aunque los celulares que las organizaciones reciben no tienen por qué ser nuevos o de última generación, es importante que tengan ciertas características para funcionen en las plataformas, especialmente las videoconferencias.

CREA (plataforma utilizada por la educación pública) tiene como herramienta Conferences para este fin. Para acceder desde un celular o dispositivo móvil, debe ingresarse a CREA desde el navegador de internet. En Android se requiere contar con la aplicación Chrome y el sistema operativo debe ser 6.0 o posterior. En los dispositivos de Apple, el acceso se realiza a través de Safari y el iOS debe ser 12.2 o posterior.

En el caso de quienes utilicen Zoom para las reuniones virtuales, los requisitos son contar con iOS 8.0 o posterior en los dispositivos de Apple y Android 5.0 en otros equipos.

La aplicación Meet de Google funciona en Android 5.0 o posterior e iOS 12.0 o posterior; mientras que para acceder desde el navegador, la plataforma requiere Android 6 o posterior e iOS 12 o posterior.

En el caso de Microsoft Teams, no requiere específicamente de sistemas operativos, sino sus últimas versiones. En aparatos Android, el programa puede usarse en las últimas cuatro versiones importantes (que se traduce en Android 8 o posteriores) y para los dispositivos de Apple se necesitan las dos últimas versiones: iOS 13 y 14, en tanto en los dispositivos con iOS 12 está disponible pero con algunas limitaciones.

Otro dato a tener en cuenta es que muchos celulares no funcionan con las plataformas, pero sí pueden convertirse en módem wifi para compartir internet en otros dispositivos. La opción se conoce como hotspot y crea una red wifi personalizada. Tanto los dispositivos Android como los iPhone pueden usarse con ese fin.

Mujeres IT ayudó al colectivo OTRAS

La Organización de Trabajadoras Sexuales del Uruguay (OtraS.), buscó capacitarse para ofrecer a sus integrantes herramientas digitales. Sin embargo, al momento de acceder a los cursos se enfrentó al desafío de que muchas mujeres no contaban con un dispositivo en sus hogares. Así surgió la colaboración con MujeresIT, una agrupación de mujeres que trabajan en tecnologías de la información.



Debra Izquierdo, analista en marketing e integrante de MujeresIT, explicó a El País: “Nosotras dimos con el colectivo porque estaban atrás de una capacitación para brindarles herramientas. Entre los miembros de nuestra agenda hicimos una convocatoria de máquinas”.



El llamado fue un éxito: en menos de una semana se consiguieron 12 equipos (el pedido eran ocho) para ayudar a las mujeres de OtraS a tener sus computadoras listas para iniciar su alfabetización digital.



“Tenemos dos voluntarias que harán limpieza a los equipos y que se encargarán que lleguen en buenas condiciones”, agregó Izquierdo. La especialista destacó que la idea fue ayudar a que las integrantes del colectivo tuvieran herramientas básicas para hacer cursos online y aspiren a trabajar en otros rubros.



“Cuando nos pusimos en contacto ellas nos contaron que todos los registros estaban en formato papel y cuando quisieron presentarse a un fondo concursable tenían que hacer una presentación y no contaban con herramientas para lograrlo”, sostuvo.



La estructura de MujeresIT es de voluntariado, por lo que la vocera de la organización aseguró que no cuentan con capacidad para recibir más equipos. Sin embargo, la organización continúa trabajando en distintas iniciativas y emprendimientos.