Diez destinos escondidos en Uruguay para disfrutar durante Semana de Turismo

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

Los Palmares de Luca

Una caminata entre palmeras y butías en Rocha

El palmar más denso de Uruguay tiene 70 mil hectáreas y los interesados en conocerlo deben acercarse hasta el km 269.700 de la Ruta 9, estacionar su vehículo y adentrarse en este ecosistema con más de 10 mil años de antigüedad.



Costo y condiciones: $250 por cabeza. Se hace a demanda, sin mínimo de personas establecido, pero con previa reserva al 099 497 319. No hay un horario, pero de noche no se puede ingresar porque no hay luz. En caso de lluvia se suspende.

​

Propuesta de paseo Palmares de Luca: recorrer el bosque de palmeras a pie con un guía y visitar el parador ecológico hecho a base de troncos y techado con hojas de palmas. Allí se puede degustar productos naturales hechos a base de butiá, fruto típico de la zona.



No hay horario fijo: el paseo se hace a demanda, sin mínimo de personas establecido, pero cada uno debe hacer previa reserva al 099 497 319. De noche no se puede ingresar porque no hay luz. Y en caso de lluvia se suspende.