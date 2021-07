Día Mundial del Perro: origen y el porqué de esta celebración

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Desde el 2004, cada 21 de julio se celebra el Día Mundial del Perro, con el objetivo de generar conciencia sobre la cantidad de perros sin hogar que hay en todo el mundo y de la importancia de adoptar a un animal tan querido y particular. No obstante, no hay tanta información sobre el origen de la fecha. Incluso, no todos los países lo celebran hoy: por ejemplo, Estados Unidos y Colombia lo recuerdan cada 26 de agosto.

Se estima que, actualmente, existen unos 300 millones de perros en todo el planeta. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 70% de los perros no tiene hogar. En este sentido, el Día Mundial del Perro se presenta como una excelente oportunidad para incentivar la adopción y garantizarles el cuidado y atención necesarios. Por otra parte, la adopción desalienta la compra de perros de raza y, por consiguiente, ayuda a combatir los malos tratos que reciben estos animales en los criaderos.

A pesar de la poca información sobre este día, hay un consenso de que la conmemoración del Día del Perro permite generar conciencia sobre la adopción de esta mascota.