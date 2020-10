Conocé la historia de Guillermo Rodríguez el estudiante uruguayo destacado por IBM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Guillermo Rodríguez (26) vive y trabaja en Juan Lacaze (Colonia) y siempre se interesó por la informática y la programación. Es estudiante de la Licenciatura en Tecnologías de la Información en Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) Fray Bentos y se consagró como el único uruguayo finalista de la IBM Maratón Behind The Code al obtener el puesto 21 de entre más de 70.000 concursantes.

“Desde siempre tuve interés por las computadoras y videojuegos. Cuando terminé el liceo no era un tema tan popular la programación; me interesaba pero en ese momento no tenía la posibilidad de ir a Montevideo a estudiar. Siempre tuve la ilusión de hacer un videojuego o aplicación”, relató Rodríguez en conversación con El País.

Aunque en ese entonces no estaba dentro de sus posibilidades viajar a la capital a formarse no perdió la ilusión y comenzó a estudiar por su cuenta.

“Como hobby me puse a hacer tutoriales gracias a que en internet podés aprender cualquier cosa; y así fui aprendiendo sobre el tema”, explicó.

Hace dos años, gracias a un plan piloto que hizo la UTEC en Juan Lacaze, Rodríguez encontró un espacio en el que profesionalizarse en la disciplina.

“Gracias al plan piloto podíamos hacer el primer año en Juan Lacaze y después podíamos seguir en Fray Bentos o Durazno. Ahora estoy cursando el segundo año de la carrera y voy una vez cada dos semanas a Fray Bentos; el resto de las clases son por videollamada o foros, por ejemplo”, agregó.

Llegada a IBM

En 2019, Rodríguez ganó un desafío de inteligencia artificial que organizó UTEC y así descubrió que le apasionaba el tema.

“El año pasado había participado de otro desafío de mi universidad. En ese caso se trataba de inteligencia artificial y data science. Entonces empecé a incursionar en ese mundo y en una de las charlas que nos dio la UTEC, que era justamente de IBM, me inscribí en su plataforma y hace unos meses me llegó un correo electrónico sobre el Maratón Behind the Code. Me pareció interesante hacer un nuevo desafío sobre inteligencia artificial y aprender más del tema”, contó Rodríguez a El País.

Behind the code es una competencia de codificación de cinco semanas (que en este caso se realizó entre agosto y septiembre), que se enfoca en resolver desafíos de negocio (propuestos por las empresas BCP, ICBC Argentina, Alestra, Universidad Anáhuac, BanCoppel, CompuSoluciones, Digital House y Tortuga Code), utilizando tecnologías como machine learning, inteligencia artificial, internet de las cosas y kubernetes, entre otras, en IBM Cloud.



Para participar, el joven lacazino tuvo que resolver ocho desafíos. “Te daban dos por fin de semana y eran todos temas de inteligencia artificial y datos. Por ejemplo, el primero implicaba hacer un chatbot. Además, en otros, los desafíos provenían de empresas reales, internacionales que IBM nos trasladaba”, detalló.

Guillermo Rodríguez ya tenía experiencia en pensar y encontrar este tipo de soluciones porque había trabajado en un proyecto similar al concursar dentro de su propia universidad.

Para la hackatón de IBM, algunos retos implicaron manejar bases de datos de alumnos, con los diferentes perfiles de carrera que elegían y el objetivo era predecir cuántas personas optarían por cuál carrera o en cuánto tiempo conseguirían trabajo.

Para el proyecto que trabajó previamente para el aiUTEChallenge (la plataforma de desafíos de Data Science de UTEC) tuvo que predecir la deserción de los alumnos usando bases de datos (anónimos) con información de los estudiantes.

“Algunos temas del challenge de IBM eran parecidos al de UTEC”, señaló el estudiante. Admitió que ese trabajo previo le dio algo de ventaja.

Con todo, Rodríguez se enteró de los resultados hace pocos días: de 70 mil postulantes, quedó en la posición número 21.

Ahora espera la siguiente instancia que será en noviembre, en la que competirá de forma online por meterse entre los cinco mejores desarrolladores de la competencia de América Latina y así obtener su lugar para asistir a IBM Alpha Zone en la ciudad de Tel Aviv en 2021.

Además, Rodríguez y los 100 mejores de América Latina se encontrarán en un resort en una playa mexicana en 2021 para reunirse con los patrocinadores que propusieron los ocho desafíos de la primera parte del concurso, anunció la empresa IBM.

Desafío para los estudiantes de UTEC Durante el primer año de la licenciatura en Tecnologías de la Información, Guillermo Rodríguez participó en un desafío extracurricular y que impulsaba la UTEC para sus estudiantes. En ese certamen, Guillermo y su compañero de equipo, Mauro Carlevaro, se consagraron ganadores.



El pasado 1° de octubre la Universidad Tecnológica lanzó la segunda edición del aiUTEChallenge con el objetivo de enseñar inteligencia artificial y brindar conceptos básicos de machine learning mediante desafíos que plantean problemas reales y buscan soluciones aplicadas.



“El año pasado era un único desafío que tenía que ver con prevenir el abandono de las carreras a través de la inteligencia artificial. Este año se van a presentar más desafíos: hace pocos días nos dieron el primero que fue resolver qué carrera le sirve mejor a los estudiantes a través del uso de datos”, aseguró el alumno.



En esta edición, Rodríguez no solo es participante, sino que apoya a sus compañeros desde el rol de tutor. “La idea es ayudar a los estudiantes que quieran completar este desafío. No es que yo sea experto, pero siempre me gustó ayudar a los demás”, sostuvo.



Y adelantó: “Seguramente junto con Mauro, mi compañero de equipo, vamos a intentar presentar una propuesta para resolver el desafío”.

Para el reto los estudiantes reciben cursos, materiales teóricos y capacitación a cargo de especialistas de distintas partes del mundo. Además, durante el challenge los estudiantes deben aprender e incorporar conceptos para resolver problemas.

Estudiantes, docentes y colaboradores de UTEC, instituciones y empresas pueden presentar desafíos para que los estudiantes resuelvan en la competencia.

Abanderado.

Rodríguez cursa la licenciatura de cuatro años de duración que brinda la UTEC que tiene sedes en el interior.

“El modelo que tiene UTEC por el que estudiás y tenés que esforzarte por buscar por tu cuenta me dio muchas herramientas. Espero aprovecharlo para aplicar este tipo de tecnologías e impactar en la sociedad”, destacó Rodríguez.

Respecto a lo que más le atrae de la carrera que cursa, señaló: “Me brinda una visión mucho más integral que solo la programación. Me gustan las matemáticas de la programación y el poder creativo que permiten esas herramientas como crear juegos o soluciones a problemas”, señaló en diálogo con El País.

Rodríguez trabaja hace varios años en atención al cliente en una sucursal de Antel en la localidad de Juan Lacaze, pero espera que, una vez que obtenga su título como licenciado en Tecnologías de la Información, comenzar a trabajar dentro de esa área en la empresa estatal, donde resaltó que se siente muy a gusto.