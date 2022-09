Comió en un conocido restaurante, no vio un detalle del menú y quedó impactado al recibir la cuenta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un hombre acudió con su novia a comer al restaurante estadounidense Gordon Ramsay Steak, del famoso chef Gordon Ramsay. Degustaron algunos aperitivos, guarniciones y deliciosos cortes de carne, pero cuando llegó la cuenta quedaron perplejos por un detalle del que no se habían percatado. A pesar de que aseguraron que la comida fue de su total agrado y cumplió las expectativas, lo que reflejó el ticket hizo que les llegara un último sabor: la amargura.

Estaban de visita por Atlantic City, así que quisieron degustar de las delicias de la carne de res kobe. Según informó el portal Daily Star, el comensal vio el menú y se sorprendió de que aparentemente algunos cortes estuvieran a menor costo que la carne conocida como Wagyu, así que no dudó en pedir un pedazo grande.



Él leyó que el corte de Kobe de 114 gramos costaba US$ 25 y que la Wagyu tenía un precio de US$ 57 por 227 gramos. En un principio, le pareció fascinante, así que ordenó la cantidad con la que creía que estaría satisfecho: “Soy un tipo grande, tengo hambre, así que pido 12 onzas (340 gramos) de Kobe. El bistec estuvo increíble”, aseveró según el medio citado.

El comensal estaba entusiasmado y hambriento. No dudó dos veces en satisfacer su gusto y darle también a su novia la oportunidad de vivir la experiencia de comer en ese conocido establecimiento. Además, había escuchado que el corte de Kobe era el mejor: “Nunca había probado un auténtico Kobe. No se parece a nada que puedas probar. Se derrite en la boca, delicioso. También pedimos un par de guarniciones y aperitivos, y mi novia probó la famosa carne Wellington del chef Ramsay por primera vez en la vida”.



Declaró que “en general, fue una comida increíble”. “¡Todavía no podía creer que Kobe fuera más barato que Wagyu!”, mencionó en un tono incrédulo, como si volviera a vivir aquel momento en el que fue tan ingenuo, según dijo él mismo.

La sorpresa que se llevó al recibir la cuenta



Todo iba bien hasta que el mozo llegó con la factura. Su descuido fue más que evidente y finalmente se percató de que el plato Kobe no costaba US$ 25 por 114 gramos, sino que la porción mínima era de 114 gramos, y se cobraba diferente dependiendo del peso.



“Tuve que leer el menú nuevamente cuando llegó la factura porque para dos personas el ticket superaba los US$ 600”, mencionó el hombre. Además, enfatizó que por esa cantidad podría haber pagado un mes de alquiler en su ciudad de origen y que era muy probable que esas vacaciones en Atlantic City hayan sido las más caras de su vida por la comida.



Más tarde, el hombre tomó la situación con humor, y bromeó: “Ojalá el chef Ramsay estuviera allí para salir y llamarme tonto”.