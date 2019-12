Biotecnología en Universidad ORT Uruguay: investigación para un futuro mejor

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Una triple singularidad distingue el área de Biotecnología de la Universidad ORT Uruguay: se trata de la única oferta educativa del país en ese campo, que además posee el único centro tecnológico en biotecnología y creó recientemente la primera incubadora de empresas en el área.



“Lo bueno de esta profesión es que uno no se aburre nunca. Para anotarse aquí, al estudiante le tiene que gustar el laboratorio. Y este uno de los mejores laboratorios del país desde el punto de vista de la enseñanza”, afirma Mag. Carlos Sanguinetti, coordinador académico de Biotecnología de ORT.



Desde 2010 se ofrece la Licenciatura en Biotecnología y desde 2013 la Ingeniería en Biotecnología. Ambas fomentan la investigación y el desarrollo del sector industrial del país, al tratarse de una disciplina con múltiples ramas cuyos aportes pueden atravesar todo el mapa productivo uruguayo. Ya hay 97 graduados y algo más de 200 estudiantes en sus cursos.



Desde 2016 se cuenta con el CBI+I, el Centro Biotecnológico de Investigación e Innovación. Fue co-creado entre ORT, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y un conjunto de empresas que conformaron un fideicomiso para llevar adelante la iniciativa. Allí, las empresas pueden resolver sus problemas, tanto cotidianos como a mediano y largo plazo. “Eso incluye proyectos por problemas puntuales, más elaborados como la mejora de un proceso o un producto, o incluso más disruptivos, proyectos innovadores que generan un nuevo proceso o un nuevo producto”, explica Sanguinetti.



La más reciente novedad fue la creación en 2019 de una incubadora de empresas en el área de la biotecnología, en la cual son socios ORT con su centro tecnológico y la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC).



Carlos Sanguinetti, coordinador académico de Biotecnología de Universidad ORT Uruguay.

Asi funciona

El emprendedor presenta su idea, que evalúa el comité interno de la incubadora. Si este lo aprueba, el emprendedor recibe una tutoría que le permite desarrollar una propuesta de validación de la idea de negocios. En caso de entenderlo oportuno, el comité le pide a la ANII que apoye al emprendedor con 5.000 dólares en esta etapa. Cuando es validada y si le falta algún detalle, se otorga otro monto semejante para que la idea siga adelante.



Posteriormente se cumplen dos instancias de capital semilla: cuando la idea está validada técnicamente y como negocio, se genera una empresa y se le inyecta ese capital semilla de hasta 40 mil dólares, hasta dos veces.

Eso le permite a la nueva empresa egresar de la incubadora hacia una ronda de inversión o hacia montos mayores, si al emprendedor le va bien. No termina allí el apoyo: existe otra herramienta que implica triplicar el valor, si el emprendedor consigue una inversión externa a la empresa. En ese caso la ANII puede triplicar el valor de esa inversión hasta los 120 mil dólares.



Esta herramienta le permite al emprendedor negociar con inversores el porcentaje de la empresa que va a vender por esa inversión. Los aportes no son reembolsables, aunque requieren una contrapartida del emprendedor de un 20% aproximadamente.



“Ya hay 10 proyectos aprobados y estamos preparando la ronda de marzo, para la cual ya hay tres proyectos en carpeta”, comenta el coordinador académico.



Los ejemplos son muy diversos. Se destaca una compañía que produce biomateriales a partir de desechos industriales, como cáscara de arroz o aserrín. Sobre ese soporte se inocula un hongo comestible, totalmente sano, que genera una malla. El resultado es un material biodegradable que puede usarse como sustituto de la espuma plast, como aislante térmico o sonoro para la construcción.



Otro caso, ya en el mercado: un lubricante sexual que contiene microorganismos capaces de inhibir las infecciones de transmisión sexual. Y un tercero: un sistema analiza la población bacteriana del intestino humano, un indicador de las patologías que la persona puede desarrollar en el futuro. El análisis revela hacia dónde va el paciente y sugiere qué dieta debería seguir para que evite ir por ese camino y lo pueda revertir.



Desde 2010 la Universidad ORT Uruguay ofrece la Licenciatura en Biotecnología y desde 2013 la Ingeniería en Biotecnología. Foto: Freepik.

En todos lados

“Los estudiantes que estudian biotecnología van a estar aprendiendo toda la vida, porque es una carrera basada en el conocimiento y la actualización. El que viene acá tiene curiosidad por lo desconocido y esa curiosidad dura toda la vida”, señala Sanguinetti.



“La biotecnología está en casi todos lados. Casi todo tiene algo de biotecnología, porque es el uso de microorganismos, seres vivos en general, para producir valor. Y ese valor no es necesariamente dinero, es un valor social”, añade. “Cuando se produce cerveza o vino, se elabora pan o se mejora genéticamente el ganado, se está usando la biotecnología”.



El coordinador académico indica que un porcentaje alto de los graduados de la carrera continúa sus estudios en el país o en cualquier lugar del mundo. Por ejemplo, en maestrías o doctorados de universidades prestigiosas de Estados Unidos, Inglaterra, España, Australia, Israel o Canadá. “Y en la ORT reciben una formación que según consideran nuestros estudiantes es muy buena comparada con la que recibieron sus compañeros que llegaron de otras partes del mundo”, subraya.



Por ejemplo, dos graduados de la carrera en ORT trabajan como CEOs de empresas argentinas en el área de la biotecnología. Si se tiene en cuenta que los cursos comenzaron en 2010, se trata de personas de apenas unos 28 años que están al frente de empresas en el exterior. “Los vienen a buscar acá, porque los formamos en el laboratorio pero también en los negocios.



Eso es una formación exclusiva de nuestra universidad, les ponemos el chip desde el primer día”, afirma. De la misma forma, un investigador senior de esas empresas vino al Uruguay para ofrecer un proyecto para la incubadora: una proteína capaz de acelerar la cicatrización en los ratones.

Los graduados de la carrera en ORT trabajan hoy en laboratorios de genética humana, en la industria farmacéutica nacional y multinacional, en microbiología en el Parque de las Ciencias o en el Polo Tecnológico de Pando, así como en casi todas las empresas productoras de vacunas veterinarias del país.



Para ello, la carrera cuenta con una serie de materias que apuntan a adiestrarlos en la gestión de una empresa y en la realización de bionegocios. “Desde el primer día les ponemos el chip de que el emprendedurismo es lo mejor que pueden hacer. También les enseñamos a ser multidisciplinarios y a trabajar en equipo. Y no solo para una empresa, sino para emprender en cualquier actividad”, agrega. Todo ello se mide y se evalúa, en cualquier materia.



“Los trabajos finales de la carrera son muy peculiares –indica el coordinador académico– pues duran un año y están motivados por un problema que tiene la industria. Ya no se basan en la curiosidad propia, sino en la necesidad ajena. Los estudiantes llegan al trabajo final, que pueden hacer en cualquier lugar del mundo pero con un tutor nuestro, estimulados por un problema de cualquier industria. Ellos tienen que detectarlo, y si no, se lo suministramos. Deben aprender a encontrar ese nicho donde ellos pueden realizarse como ingenieros solucionando el problema de manera tecnológica. Además, deben defender públicamente en qué cambió la economía de la empresa luego que ellos intervinieron en su problema”.



“Se trata de ciencia buena, práctica y aplicada a la solución de problemas existentes”, según lo define Sanguinetti.