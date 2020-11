Bill Gates pronostica que el mundo deberá enfrentar una nueva pandemia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cada vez que Bill Gates habla, sus declaraciones se vuelven noticia. A pesar de no estar relacionado directamente en la industria sanitaria, cuando se trata del COVID-19 también se lo escucha y, por ello, han llamado la atención sus predicciones respecto a cuándo la humanidad podría enfrentar una nueva pandemia.

EL cofundador de Microsoft, en una conferencia de 2015, advirtió por una posible crisis sanitaria, similar a la que estamos viviendo actualmente.



Además, desde el inicio de la pandemia, ha destinado millones de dólares, a través de su Fundación Bill y Melinda Gates, para acelerar el desarrollo de una vacuna.



La razón de su vaticinio en 2015 era que en ese momento estaba financiando una investigación sobre el ébola. Sin embargo, el tema llamó tanto la atención que incluso es parte de teorías de conspiración que lo acusan de haber financiado el desarrollo del virus.



Ahora el empresario ha hecho una nueva advertencia: no estamos lejos de una nueva emergencia sanitaria. A través de un podcast que tiene al lado de la actriz Rashida Jones, Gates aseguró que la humanidad se enfrentará a una nueva pandemia en el futuro cercano. La buena noticia es que, desde su punto de vista su impacto será "menos destructivo".

En el capítulo de su podcast, en donde tuvieron como invitado al principal epidemiólogo de Estados Unidos, Anthony Fauci, el también filántropo señaló que "con suerte”, enfrentaremos una situación como la actual dentro de 20 años. "Pero debemos suponer que podría ser dentro de tres años", agregó.



No obstante, en la opinión de Gates el impacto de una nueva pandemia será "menos destructivo", pues la humanidad ya habrá aprendido de sus errores, y nuestras herramientas para realizar pruebas serán mucho mejores, "no seremos tan estúpidos la segunda vez", dijo.



"Hemos practicado los juegos de enfermedad, como los juegos de guerra, y casi cada país responderá como lo hicieron Corea del Sur o Australia, donde rápidamente están sometiendo a una prueba y ponen en cuarentena a la gente; y nuestras herramientas para realizar pruebas serán mucho mejores", consideró el empresario, y agregó: "No seremos tan estúpidos la segunda vez".



"Sé que es difícil de imaginar, mientras surgen nuevos casos en todo el mundo, pero llegará un momento en que la pandemia de COVID-19 habrá pasado. Creo que es seguro asumir que la sociedad cambiará para siempre, dado lo disruptivo que fue el virus para prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas", explicó.



Más allá de imaginar una nueva crisis, primero hay que terminar con la actual lo que, según Gates, debería suceder hasta 2022, aunque antes de ese año habrá una mejora. “Si las vacunas son efectivas, incluso con un nivel de vacunación del 60%, detendremos la propagación exponencial de la enfermedad. El próximo año detendremos el número de muertes y, en 2022, la pandemia se terminará”.



En septiembre de 2020 Gates realizó otra predicción que resultó cierta: el que la primera vacuna en obtener la aprobación para ser aplicada sería la de Pfizer.“La única vacuna que, si todo sale bien, podría solicitar la licencia de uso de emergencia a finales de octubre sería Pfizer”.



La farmacéutica ha realizado diversas pruebas y asegura que su vacuna tiene una efectividad de hasta 95%, por lo que, según el diario The Telegraph, el Reino Unido podría dar la aprobación regulatoria para su uso esta misma semana, incluso antes de Estados Unidos.



Sobre el tema el cofundador de Microsoft dijo que también tiene grandes esperanzas en las vacunas que aún no han sido grandes titulares, como las desarrolladas por AstraZeneca, Johnson & Johnson y Novavax.



"Casi todas las vacunas funcionarán y con niveles de eficacia muy altos. Soy optimista de que para febrero es muy probable que todas resulten muy eficaces y seguras", dijo Gates a CNN en una entrevista el domingo.



A pesar del pronóstico positivo señaló también: "Deberíamos estar muy preocupados por los próximos seis meses". En su opinión la tasa diaria de muertes por el virus superará las 2 mil durante gran parte del invierno. Por lo que finalizó diciendo: "trata de que tu familia no sea la última muerte en esta pandemia. Deben estar dispuestos a sobrevivir hasta la primavera, que es cuando la vacuna realmente comenzará a reducir los números".