¿Se pueden usar auriculares Bluetooth si viajas en avión?

Cuando emprendemos un viaje aéreo es común que se nos solicite poner a nuestro móvil en “modo avión” con el fin de prevenir interferencias con los sistemas. Con la aparición de dispositivos inteligentes, las aerolíneas se han visto obligadas a evolucionar rápidamente para adaptarse. Por ello, ahora vemos aviones con redes WiFi incorporadas para los pasajeros.



Si bien la mayor parte de aerolíneas exigen a los pasajeros activar el “modo avión” antes de despegar, algunas no ponen trabas a los dispositivos con conectividad Bluetooth. Por eso, es conveniente revisar la normativa de algunas de las compañías más populares y ver si podemos o no utilizar este tipo de gadgets en un viaje de avión.



Algunas aerolíneas restringen el uso completo de los dispositivos Bluetooth como auriculares o consolas. En cambio, otras ofrecen en sus páginas web las reglas generales de uso de dispositivos en aviones, para que los usuarios puedan planificar su vuelo y evitar sorpresas.



Una de ellas es la aerolínea irlandesa Ryanair que ha confirmado en varias oportunidades, la posibilidad de utilizar auriculares Bluetooth durante el vuelo, aunque ello no está permitido durante el despegue y aterrizaje.



En cuanto a la española Iberia, existe la posibilidad de usar la tecnología Bluetooth durante el vuelo, siempre y cuando el móvil esté en modo avión durante el viaje. La empresa especifica estas normas en su página web oficial. Del mismo modo, British Airways, Air France y Vueling, son otras aerolíneas flexibles con sus restricciones.



Por lo general, una gran parte de aerolíneas permite utilizar auriculares Bluetooth en los aviones, excepto durante el despegue y aterrizaje. Además, los dispositivos deben estar emparejados cuando estén en modo avión.



Siempre es recomendable leer las normas de cada aerolínea antes de emprender un viaje. Del mismo modo, no está de más tener siempre auriculares que aún utilicen cable.