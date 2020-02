Así son los nuevos modelos de Samsung: uno plegable y otros con súper cámaras y 5G

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Van menos de dos meses del 2020 y las marcas ya han comenzado su carrera por superar sus productos anteriores promocionando otros más novedosos y que marcan tendencia. Este martes, fue el turno de Samsung que durante su evento Unpacked 2020 presentó cuatro nuevos modelos: Galaxy Z Flip y los Galaxy S20, S20+ y S20 Ultra.

El modelo plegable

En el 2019, la compañía coreana lanzó su modelo Fold cuyas fallas y alto precio lo convirtieron en una opción poco atractiva y no fue bien recibido por el mercado. Ahora, el nuevo Galaxy Z Flip incorpora una pantalla hecha en un vidrio tan fino que puede plegarse.

El dispositivo incluye un display casi sin bordes que mide 6,7 pulgadas. El nuevo material que Samsung utiliza en ella promete que puede doblarse hasta 200 mil veces sin dañarse ni rajarse. Además, el dispositivo incorpora un sistema de barrera para prevenir el ingreso de polvo y suciedad.

Una vez doblado, el teléfono queda con una forma cuadrada e incluye un diminuta pantalla que muestra información básica como la hora, los mensajes o quién está llamando, en la cubierta trasera. Además, soporta diferentes ángulos de doblado y pueden utilizarse las mitades de la pantalla como independientes.

El nuevo modelo plegable de Samsung. Foto: Reuters

Estará disponible en Estados Unidos a partir del próximo viernes 14 de febrero, con un precio de US$1.380, almacenamiento de 256 GB y vendrá en tres colores: espejo violeta, espejo negro y espejo dorado (en algunos lugares seleccionados). Además, quienes adquieran este dispositivo tendrán YouTube Premium gratis.

La nueva generación S20

Hace un año, Samsung presentaba sus modelos de Galaxy S10, sin embargo el 2020 ha sido la excusa para saltear al 11 e ir directamente al Galaxy S20 que tendrá tres dispositivos de familia: S20, S20+ y S20 Ultra. Los Galaxy S son los de la gama más alta de la compañía coreana, y la nueva propuesta de esta ocasión puso su foco en la incorporación de las redes 5G; con 128 Gb de memoria y soporte de tarjetas de memoria de hasta 1,5 TB; y un desarrollo enfocado en una serie de cuatro cámaras destinado a mejorar la calidad de sus tomas.

Los S20 básicos estarán disponibles en gris, azul y rosa con una pantalla de 6,2 pulgadas; los S20+ en gris , negro y azul y la pantalla medirá 6,7 pulgadas; mientras que los S20 Ultra estarán a la venta en negro y gris con una pantalla de 6,9 pulgadas.

Galaxy Buds+. Foto: Reuters

Estos nuevos dispositivos no incluyen puerto para auriculares, sino que vendrán con audífonos con puerto USB-C. Además, en conjunto con los teléfonos se anunció la salida al mercado de nuevos audífonos inalámbricos, los Galaxy Buds Plus. Estos nuevos auriculares saldrán a la venta el viernes y costarán US$149.

Los modelos salen a competir con última generación de Iphones —11 y 11pro— cuyo principal atractivo radicó en las múltiples cámaras y la calidad de imagen. Samsung reaccionó a esto lanzando nuevos dispositivos con cuatro cámaras y sensores muy grandes y destinados a profesionales de la fotografía y el cine, especialmente el modelo S20 Ultra.

Estos tres smartphones incluyen lentes que capturan entre 64 megapíxeles (S20 y S20+) y 108 megapíxles (S20 Ultra) y pueden lograr zooms de entre 30X sin perder calidad y 100X de ampliado digital gracias a un nuevo sistema llamado “space zoom”, que aprovecha un sistema de espejos y lentes para el amplificado de la imagen.

S20, S20+ y S20 Ultra. Foto: Reuters

Además, tienen la capacidad de registrar videos en 8K y subirlos directamente a YouTube a través de su red 5G sin perder tiempo ni calidad de la imagen.

Los dispositivos estarán a la venta el próximo 6 de marzo con diferentes precios. El Galaxy S20 estará disponible por US$ 999; el S20+ por US$ 1.199; y el S20 Ultra por US$ 1.399.