La artritis juvenil afecta a uno de cada 1.000 niños menores de 16 años

"La artritis idiopática juvenil es un conjunto de enfermedades que se caracterizan por inflamación en las articulaciones de los niños, puede ocurrir a cualquier edad desde los meses de nacido", explica la doctora, adscrita al Servicio de Reumatología del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).



La experta indica que la artritis de tipo inflamatoria es la más frecuente y se detecta muy poco, ya que "muchos médicos de primer contacto ignoran que los niños también pueden tener artritis; se piensa que sólo se manifiesta en los adultos, incluso sólo en gente de la tercera edad".

Por ello, considera que es importante que los padres estén pendientes de cualquier molestia que presenten los niños en las extremidades y apunta que las molestias de la artritis juvenil no se deben confundir con los llamados "dolores de crecimiento".



"Los dolores de crecimiento son muy frecuentes, muchos niños pueden referir dolor, sobre todo en las extremidades inferiores a nivel tobillos y rodillas", menciona.



Pero advierte que "si el dolor se vuelve persistente, si una articulación o piernita está más hinchada o cuando un niño ya no quiere jugar o hacer las actividades porque dice que le duele, lo mejor que los padres pueden hacer es llevarlo al pediatra o a un reumatólogo pediatra".



Es importante detectar pronto esta enfermedades porque, de no ser tratada a tiempo, puede causar deformidades en las articulaciones que son irreversibles y que van afectar el desarrollo correcto del pequeño y la realización de actividades cotidianas.



La artritis puede afectar a cualquier niño puesto que "tiene un origen autoinmune, es decir, es un problema del sistema inmunológico. Se confundía con fiebre reumática, causada por una bacteria que podía combatirse con un antibiótico", subraya la especialista.



"Pero la artritis no es a causa de una bacteria, es un padecimiento que requiere un tratamiento que modula el sistema inmune", refiere la doctora Andrade.



Del mismo modo, explica que aunque hay familias que tienen más problemas autoinmunes no se considera una enfermedad hereditaria.



Existen diferentes tipos de artritis juvenil según la edad: "Los bebés pueden presentar artritis sistémica, que además del problema en articulaciones produce fiebre y otras alteraciones que se pueden confundir con padecimientos graves", advierte.



Conforme los niños van creciendo, la artritis se parece más a la de los adultos; en adolescentes, sobre todo en las niñas, es frecuente que afecte a muchas articulaciones.



De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre el 1 y 1,5 % de la población mundial padece artritis.



En México, la Secretaría de Salud indica que cada año se presentan 20 nuevos casos por cada 100.000 niños menores de 16 años.



"De estos casos, la mitad va a afectar a pequeños de entre ocho y 16 años, el 30 % entre los dos y los ocho años y un 15 a 20 % afecta de bebés de los cero a dos años. La predisposición en bebés es la misma, pero durante la adolescencia afecta más a las mujeres que a los varones", recalca la doctora Andrade.



Finalmente, subraya que cualquier niño que se queje de dolor en sus articulaciones "tiene que ser vigilado y revisado por su pediatra. Si el dolor persiste después de cuatro cinco días, más vale ir con el médico", finaliza.