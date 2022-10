Fue a almorzar a un buffet, pidió 23 platos y lo que hizo el restaurante desató la indignación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¿Qué haría si pudiera comer todo lo que quiera, de una amplia variedad de alimentos, por un costo de $ 155? El brasileño João Carlos Apolonio no se lo pensó dos veces y, atendiendo a la promoción del restaurante estilo buffet al que acudió para almorzar, decidió pedir más de una decena de platos de comida.

De acuerdo con João, tiempo atrás estaba buscando un lugar económico para almorzar cuando, de repente, se topó con Rodízio de Massas & Coxinhas Ragazzo, un restaurante que ofrecía, exactamente, lo que él estaba buscando: comida económica y, aparentemente, ilimitada.



La promoción indicaba que los clientes del lugar podían pedir todo lo que quisiesen por un precio de 19,90 reales -equivalentes a unos 155 pesos uruguayos-; sin embargo, este ciudadano brasileño, que se dedica a la construcción, se lo tomó muy a pecho: terminó comiendo 15 platos y pidiendo ocho más.



Todo iba de maravilla o, al menos, así lo demuestra el video que João subió a sus redes sociales en el que se logra observar una gran cantidad de platos vacíos que, poco a poco, se van acumulando.

“Al principio todo iba bien, pedí 10 platos y me los trajeron, fueron cinco lasañas, tres ñoquis y dos fideos”, contó el hombre a medios locales, de acuerdo con el portal brasileño ‘Hypeness’.



Las señales de que su hambre estaba a punto de dejar de ser saciada comenzaron a llegar, primero con una advertencia del mesero y luego con una indignante propuesta del gerente del lugar. El primero le dijo que si no consumía todo lo que había pedido tendría que pagar una multa de 9,90 reales -casi 80 pesos uruguayos-, a lo que João respondió: “Puedes estar seguro de que me vas a pagar para que deje de comer”.

Sin embargo, la oferta que realmente generó indignación en el consumidor fue la del gerente, quien le pidió que se fuera del establecimiento a cambio de devolverle el dinero que había pagado por la comida.



“Los muchachos me dijeron que parara, ya no me quieren atender. Dijeron que me devolverían el dinero por dejar el establecimiento. Estoy haciendo este video aquí para que vean que esto no se hace, estoy pagando. Me hicieron correr. El tipo dijo que ya no me atenderá, solo porque comí 14 platos, con este 15”, contó João en el video que grabó y, posteriormente, compartió con sus seguidores.



El relato del curioso acontecimiento se esparció por redes sociales y llegó a oídos de los medios nacionales. Fue tanto el revuelo que el restaurante no solo tuvo que emitir un comunicado, sino que se vio en la obligación de compensar al consumidor brasileño quien acudió nuevamente al establecimiento para comer alrededor de 35 platos.



“Reforzamos que en la promoción Rodizio de Pasta & Coxinhas Ragazzo, los clientes pueden consumir los platos seleccionados del programa sin limitación de cantidad, conforme lo establece el reglamento oficial disponible en el sitio web, redes sociales y tiendas físicas de la marca”, fueron las palabras del restaurante luego de la denuncia pública de João.